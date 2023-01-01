شرح كيفية منع نماذج الذكاء الاصطناعي في Grok من استخدام تغريداتك للتدريب

هناك حديث يدور حول أن X قد مكّن للتو إعدادًا يسمح له بتدريب Grok على التغريدات العامة، بالإضافة إلى أي تفاعلات لديهم مع chatbot. هذا ليس صحيحًا تمامًا: تم نشر صفحة تعليمات للمستخدمين حول كيفية إلغاء الاشتراك في استخدام X لبياناتهم لتدريب Grok منذ شهر مايو على الأقل. لم يوضح X أبدًا أنه كان يختار الجميع في هذا، وهي خطوة مشبوهة. إذا كنت لا تريد أن يستخدم chatbot سيئ تغريداتك السيئة للتدريب، فمن حسن الحظ أنه من السهل إيقاف تشغيل ذلك.ما عليك سوى إلغاء تحديد مربع من علامة تبويب مشاركة بيانات Grok في إعدادات X. إذا لم يعمل هذا الرابط، فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > Grok. في الوقت الحالي، لا يمكن الوصول إلى الإعداد من خلال تطبيقات X المحمولة (تقول الشركة أنه سيكون قريبًا)، لذلك سيتعين عليك إلغاء تحديد المربع على الويب في الوقت الحالي. من الجدير بالذكر أيضًا أن Grok غير مدرب على أي تغريدات من حسابات X الخاصة.
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