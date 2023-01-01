شرح كيفية منع نماذج الذكاء الاصطناعي في Grok من استخدام تغريداتك للتدريب

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هناك حديث يدور حول أن X قد مكّن للتو إعدادًا يسمح له بتدريب Grok على التغريدات العامة، بالإضافة إلى أي تفاعلات لديهم مع chatbot. هذا ليس صحيحًا تمامًا: تم نشر صفحة تعليمات للمستخدمين حول كيفية إلغاء الاشتراك في استخدام X لبياناتهم لتدريب Grok منذ شهر مايو على الأقل. لم يوضح X أبدًا أنه كان يختار الجميع في هذا، وهي خطوة مشبوهة. إذا كنت لا تريد أن يستخدم chatbot سيئ تغريداتك السيئة للتدريب، فمن حسن الحظ أنه من السهل إيقاف تشغيل ذلك.

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ما عليك سوى إلغاء تحديد مربع من علامة تبويب مشاركة بيانات Grok في إعدادات X. إذا لم يعمل هذا الرابط، فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > Grok. في الوقت الحالي، لا يمكن الوصول إلى الإعداد من خلال تطبيقات X المحمولة (تقول الشركة أنه سيكون قريبًا)، لذلك سيتعين عليك إلغاء تحديد المربع على الويب في الوقت الحالي. من الجدير بالذكر أيضًا أن Grok غير مدرب على أي تغريدات من حسابات X الخاصة.يتمتع جميع مستخدمي X بالقدرة على التحكم فيما إذا كان يمكن استخدام منشوراتهم العامة لتدريب Grok، مساعد البحث بالذكاء الاصطناعي. هذا الخيار بالإضافة إلى عناصر التحكم الحالية لديك فيما إذا كان يمكن الاستفادة من تفاعلاتك ومدخلاتك ونتائجك المتعلقة بـ Grok.كانت إحدى نقاط البيع التي قدمتها X لـ Grok عندما طرحت برنامج الدردشة الآلي هي أنها كانت تتمتع بميزة استخدام المعلومات في الوقت الفعلي المنشورة على المنصة - بعبارة أخرى، تغريدات المستخدمين. لا يعمل هذا إلا إذا اختار المستخدمون الاشتراك أو تم تسجيلهم تلقائيًا لمشاركة بياناتهم مع برنامج الدردشة الآلي. لكن X ليس بالضبط قمة الحقيقة والدقة. إنه مليء بالمخادعين، وقد يكون إطلاق النكات أحد الأسباب التي تجعل Grok يستمر في ارتكاب الأخطاء. على أية حال، ليس من غير المألوف أن يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على مواد دون إذن صريح من المبدعين الأصليين.