شرح كيفية استخدام ChatGPT لرقمنة ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد مجانًا



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

إن تدوين الملاحظات باستخدام القلم والورق يسبب الحكة التي لا تسببها كتابة النص. أظهرت الدراسات أن تدوين الملاحظات فعليًا هو وسيلة أفضل للاحتفاظ بالمعلومات. ومع ذلك، من خلال تدوين الأشياء، فإنك تفوت مزايا الملاحظات الرقمية. يساعدك ChatGPT في الحصول على أفضل ما في العالمين.



عندما قامت OpenAI بشحن الإصدار المجاني من ChatGPT باستخدام GPT-4o في مايو، اكتسب المستخدمون القدرة على تحميل الملفات، بما في ذلك الصور والمستندات، والتفاعل مع الصور بطرق متعددة، مثل استخراج النص.



وهذا يعني أنه يمكنك تحميل المستندات المكتوبة بخط اليد، بدءًا من الملاحظات اللاصقة وملاحظات الاجتماعات والفصول الدراسية وحتى قوائم التعبئة، وتحويلها إلى نص. بعد ذلك، يمكنك استخدام هذا النص لإنشاء محتوى جديد عن طريق نسخه ولصقه في العروض التقديمية ورسائل البريد الإلكتروني والمخططات التفصيلية والمقالات والاختبارات والمزيد.

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يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا؟ اعتقدت نفس الشيء، ولكن بعد اختبار الأداة، يمكنني أن أؤكد لك أنها تعمل بكفاءة وسرعة. البدء أمر بسيط، ولن ترغب في التوقف بمجرد البدء.1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب OpenAI الخاص بكإذا لم تقم بإنشاء حساب، فانقر فوق "تسجيل". بخلاف ذلك، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد OpenAI الخاصة بك.لقطة شاشة بواسطة ماريا دياز/ZDNETعلى الرغم من أنه يمكنك الوصول إلى ChatGPT دون إنشاء حساب OpenAI، إلا أنك تحتاج إلى تسجيل الدخول للوصول إلى GPT-4o وامتيازاته العديدة، بما في ذلك تحميل الصور. والخبر السار هو أن إنشاء حساب أمر سهل، والامتيازات تستحق العناء.إذا لم يكن لديك حساب ChatGPT، فيمكنك إنشاء حساب بسهولة في صفحة تسجيل الدخول. يمكنك أيضًا تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو Microsoft الحالي الخاص بك. لقد اخترت الخيار الأخير، لذلك لا أضطر إلى حفظ اسم مستخدم وكلمة مرور أخرى.2. قم بتحميل صورتكبمجرد تسجيل الدخول، سيتم نقلك إلى واجهة ChatGPT مع مربع نص فارغ. ستجد بجوار مربع النص رمز مشبك الورق، والذي يمكنك النقر عليه لتحميل صورتك من عدة مصادر مختلفة، بما في ذلك Google Drive أو Microsoft OneDrive أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.إذا كانت الصورة متاحة بسهولة على جهازك، فيمكنك سحبها وإسقاطها في مربع النص.أيضًا: يمكن لمستخدمي Gmail الآن أن يطلبوا من Gemini AI من Google المساعدة في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وتلخيصهالن أقلق بشأن شكل النص الخاص بك. لقد قمت بتحميل ملاحظة لاصقة كتبتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بخط متصل، كما هو موضح أدناه، ولم يواجه ChatGPT أي مشكلة في فهم النص وإخراجه.إذا قمت بإضافة الصورة بدون مطالبة نصية، فغالبًا ما يقوم ChatGPT باستخراج النص تلقائيًا وتقديمه إليك مكتوبًا. للتأكد من أن برنامج الدردشة الآلي يعرف ما يجب فعله، أوصي بإضافة نص بسيط مثل، "هل يمكنك استخراج النص من هذه الصورة؟" ثم ضرب دخول.3. استخدم النص الخاص بك لكل ما تحتاجهبمجرد قيام ChatGPT بإخراج النص المستخرج، يمكنك التحقق للتأكد من أن الإخراج يمثل النص بدقة. في كل حالة قمت بتجربتها، كان برنامج الدردشة الآلي صحيحًا حرفيًا. وبعد ذلك، يمكنك نسخ النص ولصقه أينما تريد. تتضمن بعض حالات الاستخدام العروض التقديمية ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات اللاصقة الافتراضية والمخططات التفصيلية.