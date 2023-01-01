شرب كوبين من عصير الكرز يوميًا يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: دراسة حديثة تكشف الفوائد المذهلة



الإصابة بالسكتة الدماغية الإصابة بالسكتة الدماغية



كشف موقع Daily Express، عن أنه يمكن لمشروب الكرز أن يخفض ضغط الدم والكوليسترول، وهو ما يساهم بشكل رئيسي في العديد من المشكلات الطبية القاتلة.



وقال الموقع نحن ندرك جيدًا أهمية ما نأكله عندما يتعلق الأمر بصحتنا ورفاهيتنا، يمكن أن يكون لنظامنا الغذائي تأثير كبير على مخاطر الإصابة بحالات معينة، بما في ذلك الحالات التي قد تكون قاتلة.



وعلى الرغم من أن الهيئات الصحية والخبراء يتفقون على أن الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن باستمرار هو المفتاح للبقاء بصحة جيدة، فقد أظهرت الأبحاث أن مجرد شرب كوبين من العصير يوميًا يمكن أن يكون قويًا بما يكفي لخفض فرص الإصابة ببعض حالات الطوارئ الطبية المميتة.

قد يعجبك أيضا...

وفقا لإحدى الدراسات، فإن تناول عصير الكرز يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الأزمة القلبية، وذلك لأن مشروب الفاكهة غني بمركبات نباتية صحية تسمى البوليفينول والتي تعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول - ما يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية .ووجدت النتائج، التي نشرت في مجلة Nutrients، أن أولئك الذين يستهلكون المشروبات كانوا أقل عرضة للالتهابات والإجهاد التأكسدي الذي يسبب أمراضًا خطيرة.وكجزء من الدراسة، قام فريق بقيادة جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة، بالتحقيق في آثار عصير الكرز على 34 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عامًا.وقد تناولوا إما 480 ملى من العصير يوميًا أو مشروبًا تحكميًا على مدار فترة 12 أسبوعًا.تم اكتشاف أن عصير الكرز خفض "الكوليسترول السيئ" أو LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) بنسبة 11%.وقال كبير الباحثين الدكتور شياو تشينج تشاي، خبير التغذية في جامعة ديلاوير بالولايات المتحدة: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن عصير الكرز قد يكون إضافة جيدة لنظام غذائي صحي للقلب".وتابعت: "في النهاية، كان لدى المشاركين في مجموعة الكرز انخفاض في ضغط الدم الانقباضي والكوليسترول الضار، بالإضافة إلى انخفاض مستويات بعض المواد في الدم التي تشير إلى الالتهاب والإجهاد التأكسدي، بما في ذلك المؤشرات الحيوية، مقارنة بـ المجموعة الضابطة".يعد ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول من العوامل المساهمة الكبيرة في المشكلات الصحية الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تعد واحدة من أكبر الأمراض القاتلة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.عند مقارنته بأنواع العصائر والمشروبات الغازية الأخرى، قد يكون عصير الكرز أفضل أيضًا إذا كنت ترغب في تجنب زيادة الوزن.وأضاف الدكتور تشاي: "يشير هذا إلى أنه يمكن بسهولة دمج عصير الكرز في النظام الغذائي دون زيادة السعرات الحرارية أو تناول السكر - خاصة إذا تم استهلاكه بدلاً من المشروبات المحلاة بالسكر"، من المهم أن نلاحظ أن الكرز، والذي يعرف أيضًا باسم الكرز، يختلف عن الكرز الحلو الذي يتم الاستمتاع به طازجًا.وأضاف الدكتور تشاي: "كان معدل امتثال المشاركين مرتفعًا جدًا، حيث بلغ 94%، مما يشير إلى أنه يمكن بسهولة دمج كوب من عصير الكرز مرتين يوميًا والاستمتاع به في نظام غذائي شامل"، كما وجدت دراسات أخرى أجريت على عصير الكرز او الكرز الحامض أن المشروب يمكن أن يساعد في تعزيز النوم بشكل أفضل.