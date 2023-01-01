شراكة قوية بين Sprinklr و سناب شات لإدارة محتوى العلامات التجارية

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أعلنت شركة (سبرينكلر) Sprinklr؛ شركة البرمجيات المطورة للمنصة الموحدة لإدارة تجربة العملاء (Unified-CXM)، إدماج الملفات التعريفية العامة للشركات في سناب شات ضمن منصة (سبرينكلر ماركتينج) (Sprinklr Marketing).



ويُتيح هذا التكامل للعلامات التجارية نشر قصص سناب شات، ومحتوى منصة (الأضواء)، والترويج للمحتوى الأصلي عبر الإعلانات في (سبرينكلر)، مما يسهم في توفير الوقت وخفض التكاليف، والتفاعل في الوقت ذاته مع الشرائح الواسعة للجمهور من أفراد الجيل زد (Gen Z) وجيل الألفية (Millennials).



وتعليقًا على ذلك، قال باتريك هاريس، رئيس سناب شات في الأمريكتين: “تُعدّ سناب شات منصة متمحورة حول العلاقات والروابط الحقيقية مع أصدقاء فعليين وأفراد العائلة، الأمر الذي يوفر بيئة تناسب العلامات التجارية التي تسعى إلى تعزيز ولاء العملاء، ولذلك فإننا ملتزمون بتسهيل اندماج العلامات التجارية في مجتمعنا. وستسهم هذه الشراكة الموسعة مع (سبرينكلر) في تحسين قدرتنا على مساعدة العلامات التجارية في النجاح عبر سناب شات، وإننا نتطلع إلى نشر الوعي وتعزيز التفاعل وتحقيق الشركات لنتائج تجارية ملموسة”.

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ومن جهته قال راجي توماس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبرينكلر: “تُعدّ سناب شات منصة حيوية تتيح الوصول إلى المستهلكين الذين يتمتعون بقوة شرائية جيدة وذلك بفضل وجود مئات الملايين من المستخدمين النشطين يوميًا. لذلك، فإن إدارة المحتوى عبر سناب شات من خلال منصة موحدة هو أمر مهم يساعد العلامات التجارية في تحسين هذا المحتوى. ويمكن للعلامات التجارية استخدام منصة (سبرينكلر) الموحدة والمعززة بالذكاء الاصطناعي من أجل تخطيط إستراتيجيات المحتوى الأصلي والمدفوع وتنفيذها وقياس نتائجها، إذ تسهم هذه الإستراتيجيات في توفير تجارب تفاعلية وجذابة للعملاء عبر سناب شات”.سناب شات بوابة العلامات التجارية نحو جمهور كبير من الشباب:تمتلك منصة سناب شات أكثر من 800 مليون مستخدم نشيط شهريًا، لذلك تتيح للعلامات التجارية فرصة الوصول إلى أكثر من 90% من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عامًا في أكثر من 25 دولة.وللاستفادة من هذا الجمهور الضخم، يجب على العلامات التجارية إنشاء ملف تعريفي عام عبر سناب شات، يكون بمنزلة موقع دائم لها عبر المنصة، يتيح للجمهور استكشاف العلامة التجارية، وتعرّف منتجاتها وخدماتها، ممّا يُساهم في زيادة قاعدة العملاء وجذب عملاء جدد، وتعزيز المبيعات.منصة سبرينكلر أداة فعّالة لإدارة إعلانات سناب شات:تتيح منصة (سبرينكلر) للعلامات التجارية إدارة إعلاناتها عبر سناب شات بفعالية منذ عام 2016، والآن تسعى (سبرينكلر) عبر إدماج الملفات التعريفية العامة للشركات في منصتها إلى مساعدة الشركات في تحقيق الأهداف التالية:توفير الوقت وخفض التكاليف: تتيح (سبرينكلر) للشركات إدارة العديد من الملفات التعريفية لعلامات تجارية مختلفة عبر منصة واحدة، مما يسهل عمليات النشر وإعداد التقارير.تخفيف المخاطر: تساعد (سبرينكلر) الشركات في ضمان توافق المحتوى مع إرشادات العلامة التجارية من خلال الالتزام بمسارات الموافقة على المحتوى المعززة بالذكاء الاصطناعي ونتائج الامتثال الخاص بالرسائل.توفير رؤى متعددة القنوات: تتيح (سبرينكلر) إدماج جميع قنوات التواصل الاجتماعي مع ملفات سناب شات، وتساعد الشركات في تخصيص تفاعلاتها مع العملاء عبر مختلف القنوات، مما يسهل عليها فهم سلوكيات العملاء بشكل أفضل.