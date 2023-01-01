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شراع شمسي يدور حول الأرض

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أطلقت وكالة ناسا في الأسبوع الماضي شراعاً شمسياً في مدار الأرض - نظام الشراع الشمسي المركب المتقدم (ACS3).

ذلك الشراع الشمسي يمكن رصده في سماء الليل مثل نجم من القدر الخامس كما شوهد في الخامس من سبتمبر وهو يمر مباشرة تقريباً أمام النجم فيغا.

أطلقت وكالة ناسا نظام ACS3 في أبريل 2024، لكنها لم تنشره حتى الأسبوع الماضي، فمع تمديد شراعه الخفيف العاكس بالكامل في 29 أغسطس، أصبح الآن بحجم نصف ملعب تنس تقريباً.
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تستخدم الأشرعة الشمسية ضغط ضوء الشمس للدفع مما يلغي الحاجة إلى الوقود الصاروخي التقليدي.

لن يراه الجميع ساطعاً فالشراع يتدحرج حالياً، لذا فهو يقدم انعكاسات مختلفة للراصدين حول العالم.

التدحرج هو ميزة وليس عيباً حيث قامت ناسا بفك الشراع عمداً دون التحكم في الاتجاه. يريد مراقبو المهمة معرفة كيفية تصرف الشراع الذي يتدحرج ببطء. في وقت لاحق، سيشغلون التحكم في الاتجاه لمزيد من الاختبارات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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