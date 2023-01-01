شرائح Intel Core Ultra 200V تستهدف الهيمنة على أجهزة laptop

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يستمر السباق لبناء أكثر معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إقناعًا مع إطلاق Intel Core Ultra 200V. في معرض Computex في يونيو، علمنا أن شرائح الكمبيوتر المحمولة "Lunar Lake" هذه ستتميز بوحدة معالجة عصبية قوية تبلغ 48 TOPS (عمليات تيرا في الثانية) للعمل بالذكاء الاصطناعي، والمثير للدهشة أنها ستحتوي أيضًا على ما يصل إلى 32 جيجابايت من الذاكرة المدمجة لتحقيق أداء أسرع واستهلاك أقل للطاقة. اليوم في معرض IFA التجاري في ألمانيا، أعطتنا Intel نظرة أقرب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.

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وفقًا لشركة Intel، فإن Core Ultra 200V سيكون "معالج x86 الأكثر كفاءة على الإطلاق"، مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 50 بالمائة على العبوة. بالإضافة إلى إحضار الذاكرة مباشرة على الشريحة، ضاعفت Intel أيضًا ذاكرة التخزين المؤقت وعدد النوى (تصل إلى 4 ميجا بايت و4 نوى) لـ "Low Power Island"، والتي تتعامل مع عمل أقل تطلبًا. كما تضاعف الأداء لكل واط أكثر من الضعف عبر الأداء العام والألعاب، وذلك بفضل وحدة معالجة الرسوميات الجديدة Xe2 المدمجة. (مثال واحد: تزعم Intel أن Core Ultra 200V يستخدم طاقة أقل بنسبة 35 بالمائة من الجيل السابق، بينما يحصل أيضًا على أداء أسرع بنسبة 32 بالمائة.)من الواضح أن Intel تستهدف مباشرة شركة Qualcomm، التي كانت شرائح Snapdragon المستندة إلى Arm الخاصة بها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من معالجات x86. حتى أن Intel تدعي أنها متقدمة في عمر البطارية. في أحد الاختبارات التي أجريت على نفس طراز الكمبيوتر المحمول، استمر Core Ultra 7 268V لمدة 20.1 ساعة في معيار إنتاجية UL Procyon Office، مقارنة بـ 18.4 ساعة مع شريحة Qualcomm X Elite. لا يزال نظام Snapdragon يحافظ على الصدارة في اختبار Microsoft Teams 3x3، حيث استمر لمدة 12.7 ساعة مقارنة بـ 10.7 ساعة لـ Intel 268V.من جميع النواحي تقريبًا، يعد Core Ultra 200V إعادة تفكير في تصميم معالج x86 التقليدي من Intel. على سبيل المثال، تخلت الشركة عن تقنية Hyperthreading، والتي سمحت عمليًا لنواة وحدة المعالجة المركزية الفردية بدعم خيوط مهام متعددة. بدلاً من ذلك، تعمل Intel على تحسين الرقائق الجديدة للأداء أحادي الخيط. تزعم الشركة أن نوى P-cores الخاصة بـ Core Ultra 200V (الأداء) أسرع بنسبة 14 بالمائة من الجيل الأخير، وأن نوى E-cores (الكفاءة) أسرع بنسبة 68 بالمائة.على عكس شرائح Snapdragon من Qualcomm، يمكن لمعالجات Core Ultra 200V من Intel أيضًا تشغيل برامج x86 القديمة دون أي مشكلة. لا يوجد تباطؤ في المحاكاة أو عدم توافق Arm للقلق بشأنه. في حين أعجبت بشرائح Snapdragon X Elite على أنظمة Surface Pro وXPS 13 Copilot+، لا تزال مشكلات أداء Windows on Arm قائمة، مثل عدم قدرتها على تشغيل الألعاب بحماية قوية ضد الغش مثل Fortnite. إذا كنت قلقًا بشأن تشغيل برامج أو ألعاب قديمة، فمن المنطقي الالتزام بشريحة x86 للسنوات القليلة القادمة.بينما تصل سلسلة Core Ultra 200V إلى ذروتها بمعالجات 8 نوى و8 خيوط، تقول Intel إنها أسرع بثلاث مرات من شرائحها السابقة عندما يتعلق الأمر بالأداء لكل خيط. وإذا لم يكن هذا كافيًا، تدعي Intel أيضًا أن وحدة معالجة الرسوميات Xe2 الجديدة أسرع بنسبة 32 بالمائة من ذي قبل، وأسرع بنسبة 68 بالمائة من شريحة X Elite المكونة من 12 نواة من Qualcomm وأفضل بنسبة 16 بالمائة من HX 370 من AMD. كما تضيف Xe2 أيضًا 67 TOPS إضافية من أداء الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 48 TOPS لوحدة المعالجة العصبية.عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، تزعم Intel أن وحدة المعالجة العصبية Core Ultra 9 288V أسرع بنسبة 79 بالمائة في إزالة الضوضاء في Adobe Lightroom مقارنة بشريحة Intel السابقة. وفي الوقت نفسه، كانت Snapdragon X Elite 78-100 أبطأ بنسبة 66 بالمائة من شريحة Intel الأخيرة. وكما هو الحال دائمًا، سنحتاج إلى إجراء اختباراتنا الخاصة لتأكيد أرقام الشركة، ولكن من الواضح أنها لا تخجل من إمكاناتها في الأداء.تتصدر عائلة Intel Core Ultra 200V Ultra 9 288V، والتي تتميز بثمانية أنوية (4P + 4E) بسرعات تصل إلى 5.1 جيجاهرتز في Max Turbo على أنوية P. يأتي هذا الطراز أيضًا مزودًا بأقوى وحدة معالجة رسومية Xe2 Arc 140V ذات الثمانية أنوية و32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. في حين تتميز جميع شرائح 200V بثمانية أنوية، فإن وحدة معالجة الرسوميات ووحدة المعالجة العصبية وذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بها تتدرج في الحجم عبر الخط. على سبيل المثال، تتميز Core Ultra 226V ذات المستوى الأدنى بوحدة معالجة رسوميات Arc ذات سبعة أنوية ووحدة معالجة عصبية 40 TOPS وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت.تمامًا مثل شرائح سلسلة M من Apple، فإن الذاكرة المدمجة في Core Ultra 200V تعني أنك لن تتمكن من ترقية ذاكرتك في المستقبل. وهذا أمر مؤسف بشكل خاص، حيث أصبح لدينا أخيرًا ذاكرة LPCAMM2 قابلة للترقية بسهولة في طريقها إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة. على الأقل لا تجبر Intel أي شخص على العيش بشكل دائم مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت.ستتوفر أنظمة Intel Core Ultra 200V في 24 سبتمبر من كبرى الشركات المصنعة مثل Dell وASUS وAcer.