شديد الحرارة والقاهرة 39 درجة|الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام العيد



طقس العيد سيكون شديد الحرارة طقس العيد سيكون شديد الحرارة



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى بين 38 و39 درجة مئوية خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، وهو ما يمثل انخفاض بحوالي 4 درجات مئوية عن اليوم.





وأضافت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، السبت، أن طقس العيد سيكون شديد الحرارة على معظم الأنحاء، ماعدا المحافظات الساحلية، وذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة على مدار الأيام المقبلة.





ولفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هو ذروة الموجة الحارة التي تتأثر بها البلاد، حيث متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تصل العظمى على محافظات الصعيد لـ 48 درجة مئوية.

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طقس اليوم السبتوأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل بشكل كبير على عدم تكون أي سحب ورفع درجات الحرارة.وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة وخاصة على المحافظات الداخلية القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار على المناطق الساحلية، لافتة إلى أن اليوم هناك ارتفاع في نسب الرطوبة.وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع دخول ساعات الليل سيكون هناك نشاط نسبي في الرياح.