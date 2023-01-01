شديد الحرارة والقاهرة 39 درجة|الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام العيد

طقس اليوم السبت
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى بين 38 و39 درجة مئوية خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، وهو ما يمثل انخفاض بحوالي 4 درجات مئوية عن اليوم.
وأضافت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، السبت، أن طقس العيد سيكون شديد الحرارة على معظم الأنحاء، ماعدا المحافظات الساحلية، وذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة على مدار الأيام المقبلة.
ولفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هو ذروة الموجة الحارة التي تتأثر بها البلاد، حيث متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تصل العظمى على محافظات الصعيد لـ 48 درجة مئوية.
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