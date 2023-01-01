شاي بالليمون.. الحل السريع للتخفيف من التوتر والقلق

أثبتت الأبحاث أن نوعا مميزا من شاي الأعشاب يمكنه تقليل القلق والتوتر بشكل ملحوظ في غضون أيام قليلة. ينصح الدكتور إريك بيرغ، خبير التغذية والصيام المتقطع، بشرب شاي بلسم الليمون المعروف علميا باسم Melissa officinalis، الذي ينتمي إلى عائلة النعناع ويتميز برائحة الليمون العطرية، حيث يستخدم للأغراض الطبية وفي الطهي.يشير الدكتور بيرغ إلى أن بلسم الليمون يحتوي على مركبات تساعد في تحقيق الاسترخاء وتقليل التوتر. كما أظهرت الأبحاث أن هذه العشبة قد تمنع نمو بعض الفيروسات والبكتيريا، ويوضح بيرغ قائلا: "إذا كنت تعاني من القلق والتوتر، فاشرب كوبا واحدا من هذا الشاي يوميا، بلسم الليمون يحتوي على Gaba، وهو جزيء مهدئ في الدماغ يجعلك تشعر بالهدوء".
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