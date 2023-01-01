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شاي بالليمون.. الحل السريع للتخفيف من التوتر والقلق

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أثبتت الأبحاث أن نوعا مميزا من شاي الأعشاب يمكنه تقليل القلق والتوتر بشكل ملحوظ في غضون أيام قليلة. ينصح الدكتور إريك بيرغ، خبير التغذية والصيام المتقطع، بشرب شاي بلسم الليمون المعروف علميا باسم Melissa officinalis، الذي ينتمي إلى عائلة النعناع ويتميز برائحة الليمون العطرية، حيث يستخدم للأغراض الطبية وفي الطهي.

يشير الدكتور بيرغ إلى أن بلسم الليمون يحتوي على مركبات تساعد في تحقيق الاسترخاء وتقليل التوتر. كما أظهرت الأبحاث أن هذه العشبة قد تمنع نمو بعض الفيروسات والبكتيريا، ويوضح بيرغ قائلا: "إذا كنت تعاني من القلق والتوتر، فاشرب كوبا واحدا من هذا الشاي يوميا، بلسم الليمون يحتوي على Gaba، وهو جزيء مهدئ في الدماغ يجعلك تشعر بالهدوء".

وأضاف بيرغ: "شرب هذا الشاي يخفض مستويات الكورتيزول، مما يساعدك على الشعور بالراحة والنوم بشكل أفضل، وزيادة مستويات الطاقة لديك".
وفي دراسة أجريت عام 2014، تبين أن بلسم الليمون المضاف إلى المشروبات والزبادي يقلل بشكل كبير من التوتر والقلق،ورغم أن هذه النتائج واعدة، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتأكيد فعاليته بشكل قاطع.

ينصح الخبراء بتوخي الحذر من بعض الآثار الجانبية المحتملة، مثل آلام المعدة عند تناول بلسم الليمون مع الطعام، ويجب استخدامه لفترات قصيرة لا تتجاوز أربعة أشهر دون فترة راحة،وكما هو الحال مع أي تغيير في النظام الغذائي أو نمط الحياة، يجب استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام شاي بلسم الليمون.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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