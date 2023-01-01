شاورما الدجاج في ربع ساعة: وداعًا للانتظار، واستمتع بأشهى وجبة سريعة!



شاورما الدجاج شاورما الدجاج



مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تفضل العديد من السيدات تحضير الوجبات السريعة ، وتعد شاورما الدجاج من الأكلات السهلة واللذيذة التي يمكنك تحضيرها في وقت قصير.



وإليكم طريقة تحضير شاورما الدجاج



مكونات شاورما الدجاج

نصف كيلو من صدور الدجاج مقطعة شرائح رفيعة

ثومية

عيش تورتيلا أو رقاق طري

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لتتبيلة الشاورما:سكربابريكانصف كوب خلزعترملعقة ثوم بودرملعقة بصل بودرزيتملحفلفل أسودحبهان بودرزنجبيلشرائح طماطمشرائح فلفل روميشرائح بصلسمنةقطعة فحمطريقة تحضير شاورما الدجاج- ضعي شرائح الدجاج في بولة مع البهارات والخل وغطي الدجاج جيدًا، وضعيه في الثلاجة.ضعي الزيت في طاسة ساخنة، وضيفي الشاورما وافرديها جيدًا، وقلبيها حتى تنضج تمامًا وتتحول للون الذهبي.حمري البصل وقلبيه جيدًا، ضيفي إليه الخضروات حتى يأخذوا اللون الذهبيادهني العيش بالثومية وضعي الشاورما ولفيها، وحمصيها في طاسة ساخنة حتى يتحول لونها للذهبي.