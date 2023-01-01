

شاهد| منى هلا في هوليود قبل 3 سنوات: «شياكة وأناقة» شاهد| منى هلا في هوليود قبل 3 سنوات: «شياكة وأناقة»

نشرت الفنانة منى هلا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة تستعيد بها ذكرياتها منذ عدة سنوات بهوليود.



كانت «هلا» تقف في الصورة بالقرب من مقعد، بملابس شتوية، وعلّقت على الصورة قائلة: «شمال هوليود، منذ 3 سنوات».



في المقابل، شارك المتابعون بتعليقاتهم، وقال حساب يحمل اسم «محمد سعيد»: «ده إنتي لازم ترجعي هوليود تاني»، وأضاف حساب يحمل اسم «أفاتوح»: «إيه الحلاوة دي»، وتابع حساب يحمل اسم «ريكوتراك»: «شياكة وأناقة»



