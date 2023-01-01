

شاهد| مساحة منزل محمد أنور تثير الجدل: «منتجع ده ولا إيه؟» شاهد| مساحة منزل محمد أنور تثير الجدل: «منتجع ده ولا إيه؟»

نشر الفنان مصطفى خاطر، عضو فريق «مسرح مصر»، صورة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور «إنستجرام»، أثناء تواجده في منزل زميله الفنان محمد أنور، وظهر في الصورة باقي الفريق وزوجاتهم، يتوسطهم أشرف عبدالباقي.



وأثارت الصورة جدلًا بين المتابعين، عقب ظهور مساحة منزل «أنور» للمرة الأولى، وعلّق «خاطر» على الصورة: «أحلي غدا عند أنور ولا إيه، يجعله عامر يا صاحبي، مسرح مصر».



وتفاعل المتابعون مع الصورة، فقال حساب يحمل اسم «محمد ثروت»: «يالهوي على الفلوس، الشقه أنضف من حياتي»، بينما قال حساب باسم «ميرو كوين»: «إيه أنور الفلوس لاعبة بزيادة، منتجع ده ولا إيه؟»، وأضاف حساب يحمل اسم «آية محمد»: «ما شاء الله هو أنور قاعد في مول العرب ولا إيه؟!».

فيما تعجّب آخرون من أعداد الزائرين، فقال حساب يحمل اسم «دودي سبرينج»: «ما شاء الله، البيت شكله روعة، ربنا يزيد ويبارك»، وتابع حساب يحمل اسم «لاميس أحمد»: «بس مين اللي طبخ لكل دول»، وقال حساب باسم «ميار مورا»: «ومين الجدع اللي طبخ للناس دي كلها».



