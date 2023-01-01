شاهد: لوسيد Air تجعل دودج ديمون 170 تبدو بطيئة

كشفت شركة لوسيد موتورز عن الفئة الأقوى من سيارة Air Sphere عالية الأداء والتي تتفوق على أسطورة الأداء، دودج تشالنجر ديمون 170.تأتي لوسيد إير سفير مزودة بثلاث محركات كهربائية، وتنتج قوة مذهلة تصل إلى 1,200 حصان و1,390 نيوتن متر من عزم الدوران. تتيح هذه القوة الهائلة لها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 1.89 ثانية فقط وتبلغ السرعة القصوى أكثر من 350 كم/س، متجاوزةً دودج تشالنجر ديمون 170 التي تحقق تسارعًا في 1.97 ثانية. وبهذا تعد واحدة من أسرع السيارات الكهربائية المتاحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!