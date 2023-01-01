شاهد: لوسيد Air تجعل دودج ديمون 170 تبدو بطيئة

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كشفت شركة لوسيد موتورز عن الفئة الأقوى من سيارة Air Sphere عالية الأداء والتي تتفوق على أسطورة الأداء، دودج تشالنجر ديمون 170.

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تأتي لوسيد إير سفير مزودة بثلاث محركات كهربائية، وتنتج قوة مذهلة تصل إلى 1,200 حصان و1,390 نيوتن متر من عزم الدوران. تتيح هذه القوة الهائلة لها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 1.89 ثانية فقط وتبلغ السرعة القصوى أكثر من 350 كم/س، متجاوزةً دودج تشالنجر ديمون 170 التي تحقق تسارعًا في 1.97 ثانية. وبهذا تعد واحدة من أسرع السيارات الكهربائية المتاحة.توفر Air Sphere بنظام تبريد مبتكر يضمن الأداء الأمثل في الظروف القصوى. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم السيارة بعناية لتقليل مقاومة الهواء وزيادة القوة السفلية، مما يساهم في تحسين التحكم والثبات عند السرعات العالية.في هذا الفيديو، نشاهد سباق بين السيارتين المميزتين.