شاهد: كيف تمنع تراكم بخار الماء على زجاج سيارتك؟

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يصادف كثير من سائقي السيارات مشكلة بسبب تراكم بخار الماء على الزجاج الداخلي للسيارة عند غلق نوافذ السيارة بالكامل أثناء القيادة، لكن هذه المشكلة يمكن تفاديها باستخدام شيء سهل وبسيط جدا، وهو حبة بطاطس صغيرة.

وبقطع حبة البطاطس إلى نصفين ومسح بها زجاج السيارة من الداخل بالكامل، حيث تعمل المواد الموجودة بحبة البطاطس على مع تراكم بخار الماء على الزجاج، وبالتالي لا تتكون أي شبورة على زجاج السيارة.

كذلك يمكن استخدام حبة البطاطس ومسحها على الزجاج الأمامي للسيارة وأيضا نوافذ السيارة من الخارج، وذلك في حالات المطر الغزير الذي قد يعيق الرؤية أمام السائق أو الركاب من رؤية الطريق خارج السيارة.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي للتعرف على حل هذه المشكلة بشكل أفضل، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.
- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.

- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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