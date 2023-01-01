

شاهد.. كريم فهمي فى صور جريئة مع زوجته على الشاطئ شاهد.. كريم فهمي فى صور جريئة مع زوجته على الشاطئ

استمرارًا لتلبية رغبات زوجته فى استفزاز معجباته، نشر الفنان الشاب كريم فهمي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بصحبة زوجته على إحدى الشواطئ.



ظهر "فهمي"، فى الصورة وهو يحمل زوجته، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليه تعليقات المتابعين الذي حرص بعضهم على انتقاد هذه الصورة، خاصة من معجباته.



لم تعد هذه المرة الأولى، فقد نشر فهمي، فى الفترة القليلة الماضية صورة أخرى له بصحبة زوجته دانيا البناوي، وهما فى حمام السباحة، وظهر كريم فى الصورة وهو يقوم بتقبيل زوجته، وأثارت الصور استياء وسخرية العديد من رواد السوشيال إذ انهالت التعليقات الغاضبة عليها ووصفها بالـ"جريئة"، ورأى البعض أنها غير مناسبة بشكل عام أمام الجميع.

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فى حين قام عدد آخر من متابعى كريم على مواقع التواصل الاجتماعى، بالدعاء متمنيين لهم بالسعادة والتوفيق دومًا.شاهد.. كريم فهمي فى صور جريئة مع زوجته على الشاطئ شاهد.. كريم فهمي فى صور جريئة مع زوجته على الشاطئ