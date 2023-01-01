شاهد سياره فيراري بوروسانجوي التي يمتلكها كريستيانو



فيراري بوروسانجوي فيراري بوروسانجوي

سيارة فيراري بوروسانجوي الفارهة من أحدث السيارات المنضمة لأسطول طرازات كريستيانو رونالدو، وتعد بوروسانجوي أحدث سيارات الشركة الإيطالية العريقة، وتنتمي بوروسانجوي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

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لا يتوقف شغف كريستيانو رونالدو بالتميز عند الملعب فقط، وإنما يحمل هذا الشغف معه إلى عالم السيارات، حيث اشتهر اللاعب البرتغالي بحبه لاقتناء السيارات الخارقة والقوية .- مواصفات فيراري بوروسانجويزودت سيارة فيراري بوروسانجوي بالعديد من المميزات من ضمنها، فتح وغلق الأبواب الخلفية بطريقة فريدة من الخلف لتسهيل الدخول والخروج، وبها أربعة مقاعد فردية قابله للتعديل بالكامل لضمان أقصى درجات الراحة لكل راكب، وبها نظام معلومات وترفيه بتقنية متطورة، وبها شاشة رقمية مقاس 10.2 بوصة ويمكن الوصول إليها من قبل الركاب الأماميين والخلفيين .وتمتلك فيراري بوروسانجوي أنظمة مساعدة للسائق متقدمة (ADAS)، وبها نظام التحكم التكيفي في السرعة، ونظام تحذير مغادرة المسار، وبها عجلات أمامية مقاس 255/35ZR22، وعجلات خلفية مقاس 315/30 ZR23 .- محرك فيراري بوروسانجويتحصل سيارة فيراري بوروسانجوي الجديدة على قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6500 سي سي، وتنتج قوة 725 حصان، وعزم دوران 716 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 310 كم/ساعة، وتستهلك من الوقود 17.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .وتنقل قوة سيارة فيراري بوروسانجوي من المحرك إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتعمل بنظام الدفع الكلى للعجلات .- تاريخ شركة فيراريفيراري هي شركة لصناعة السيارات الرياضية إيطالية، ويقع مقرها الرئيسى في إيطاليا في مارانيلو، وأسسها إنزو فيراري في عام 1947، وتعتبر العلامة التجارية الأكثر شهره من قبل الإيطاليين .وبدأ تاريخ شركة فيراري باسم سكوديريا فيراري، وهو القسم المسؤول عن سباقات السيارات لدى شركة ألفا روميو آنذاك والذي أسسه إنزو فيراري عام 1929.