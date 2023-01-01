شاهد| سرايا القدس تستهدف جنود وآليات الاحتلال في رفح بالهاون



سرايا القدس سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، استهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محيط تل زعرب جنوب غرب مدينة رفح، بصواريخ (107) "بتوجيه مباشر".



وقالت سرايا القدس، عبر قناتها على تليجرام، إنها قصفت أيضا بقذائف الهاون من العيار الثقيل، مقر قيادة وسيطرة تابع الاحتلال الإسرائيلي في "موقع أبو عريبان" بمحور "نتساريم".



كما عرضت سرايا القدس مشاهد من استهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة غرب رفح، بقذائف الهاون.

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