شاهد رد طاهر زيد على سؤال طفلة بـ"حوار الإفتاء" .. ليه مش بنشوف ربنا



الدكتور طاهر زيد الدكتور طاهر زيد



أجاب الدكتور طاهر زيد، مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، على سؤال طفلة تدعى مريم حول: " ليه ربنا بيشوفنا واحنا مش بنشوفه؟".



وقال مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "ذات الله سبحانه وتعالى، مختلفة تمام عننا، وهى ذات كاملة، وصفات الخالق تختلف عن صفات المخلوق".



وتابع: "أنا إنسان أرى والله يرى، لكن رؤيتى تختلف عن رؤية الله سبحانه، الله سبحانه يرى ما كان وما سيكون، وهو السميع البصير، والله حجب عننا رؤيته فى الدنيا ليختبرنا، وأن نؤمن به دون أن نراه، ورؤيتنا لله فى الآخرة مكافأة لنا".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.