شاهد : تصميم رقمي لسيارة شيفروليه كامارو 2026 يتحدى فورد موستانج دارك هورس

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أنشأ مصمم مستقل عملاً رقميًا مفصلًا لسيارة شيفروليه كامارو 2026 التي ينبغي أن تنافس فورد موستانج دارك هورس. يتخيل التصميم كامارو بمحرك وقود على الرغم من تلميح جنرال موتورز إلى سيارة كهربائي محتملة في المستقبل.

يحتفظ التصميم بالنمط الكلاسيكي مع تحسينات بارزة مثل أقواس العجلات العريضة ومداخل الهواء الكبيرة والذيل المدمج بأضواء LED نحيفة. يجمع التصميم بين الميزات العدوانية والعضلية بينما يبقى وفياً للمظهر الأيقوني لكامارو.

المصدر: سعودى شفت

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