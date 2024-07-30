شاهد : العرس الفاسي.. عرس مغربي بنكهة خاصة



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

مدينة فاس هي المدينة المغربية العريقة التي تنتشر بين أرجائها آثار حضارات قديمة؛ من أسوار بالية، وأبواب عتيقة، ومساجد تليدة، ومدارس راسخة في العلم، فهي تشكل جزءا هاما من التراث الوطني المغربي، أمَّا حياتها الاجتماعية فهي مزيج يختلط فيه التراث القديم، مع ما أنتجته الحياة المعاصرة من عادات وتقاليد.

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يُعد العرس الفاسي من أقدم الممارسات الحضارية ويطلق عليه اسم “الشورة”، وقديما كان يُقام العرس في شهر أغسطس/آب، أمَّا الآن ففي كل أيام السنة تنعقد الأفراح وتتم المراسيم.ويسرد الفيلم الذي أنتجته الجزيرة الوثائقية بعنوان “العرس الفاسي.. أعراس المغرب”، عادات وتقاليد أهل مدينة فاس في العرس، ويبدأ بمشاهد من بين أزقة مدينة فاس القديمة وأسواقها المكتظَّة بالمتسوقين والمارة، مُظهرا بعض البضائع المعلَّقة على أبواب المتاجر، ومبينا محافظة المدينة على طابعها التراثي.اختيار الشريك.. بين الماضي والحاضرقبل عدة سنوات كان الآباء وكبار السن هم الذين يختارون لأبنائهم شريك العمر في بيت الزوجية، فمن الممكن أن تتزوج العروس من شاب لا تعرفه، أو أن يتزوج العريس من فتاة لا يعرفها، وأكثر من ذلك ربما لا ترى العروس وجه عريسها إلا يوم الخطبة أو يوم الزواج، أمَّا الآن فقد بدأ العروسان يمارسان حق الاختيار في الزواج.يبدأ الاختيار بالتراضي بين العروسين ثم بين العائلتين، وهنا تظهر في الفيلم أجواء احتفالية يطلب فيها أحد الرجال فتاة يصفها بصاحبة الصون والعفاف لتكون عروسا لابنه.تتنوع طرق التعارف بين الزوجين في المدن المغربية، فكل حسب عاداته وتقاليده، لكنها تحترم القيم الدينية؛ فيتم التواصل في البداية بواسطة الأم أو الأقارب.يقول رئيس فرقة “عيساوة” مصطفى العمراني: أثناء التعارف مع عائلة العروس يأتي العريس حاملا للهدايا، ثم نحتفل كفرقة مصاحبة، ويستقبلنا أهل العروس بالتمر والحليب، وهناك من يستقبل العريس بماء الورد، ثم نبدأ بالغناء بكلمات العشق التي يطلق عليها اسم “التهاضر”:جينا أحباب العريسقولوا لينا مرحباالخيَّاطة.. استعدادات قد تطول عاما كاملا!تستعد أم العروس ليوم زواج ابنتها بالحصول على الثياب من قِبل الخياطات، وهذه الاستعدادات تتطلب وقتا طويلا.