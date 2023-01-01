شاهد : الصين تكشف عن الكلاب الروبوتية المجهزة بمدافع رشاشة

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استعرض الجيش الصيني «الكلاب» الروبوتية المجهزة بمدافع رشاشة، اليوم الخميس، وذلك خلال مشاركته في أكبر تدريباته على الإطلاق مع القوات الكمبودية، في وقت تخشى الولايات المتحدة من نفوذ بكين المتزايد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.



وشارك أكثر من 2000 جندي، من بينهم 760 عسكريًا صينيًا، في التدريبات التي أُقيمت داخل مركز تدريب بعيد في مقاطعة كامبونج تشنانج بوسط البلاد وفي البحر قبالة مقاطعة برياه سيهانوك.



وتشمل التدريبات التي تستمر 15 يومًا، والتي يطلق عليها اسم التنين الذهبي، 14 سفينة حربية، 3 منها من الصين وطائرتي هليكوبتر، و69 مركبة مدرعة ودبابة، وتتضمن تدريبات بالذخيرة الحية ومكافحة الإرهاب والإنقاذ الإنساني، كما تضمنت الأجهزة المعروضة ما يسمى بـ «Robodogs» وهي روبوتات ذات أربع أرجل يتم التحكم فيها عن بعد مع بنادق آلية مثبتة على ظهورها، إذ أظهرت «الكلاب» قدراتهم على المشي فقط وليس مهاراتهم في إطلاق النار.

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ولطالما كانت كمبوديا حليفًا قويًا للصين، إذ تلقت استثمارات بمليارات الدولارات، وتشعر واشنطن بقلق متزايد من أن بكين ستستخدم قاعدة بحرية كمبودية تعمل على تطويرها في خليج تايلاند لتوسيع نفوذها في المنطقة.مخاوف الولايات المتحدةوفي الوقت الذي فككت كمبوديا المنشآت في قاعدة ريام البحرية بالقرب من مدينة سيهانوكفيل الساحلية الكمبودية، والتي بنيت جزئيًا بتمويل أميركي واستضافت التدريبات العسكرية الأميركية، بدأت الصين في تمويل تجديدها، كما أكدت البلاد أنها لن تسمح أبدًا بإقامة قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها.من جانبه، تقول واشنطن إن "ريام" يمكن أن تمنح بكين موقعًا استراتيجيًا رئيسيًا في خليج تايلاند بالقرب من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، والذي تطالب به الصين إلى حد كبير.وأكدت وزارة الدفاع الكمبودية الأسبوع الماضي، أن السفينتين الحربيتين الصينيتين الراسيتين في "ريام كانتا" للمساعدة في تدريب أفراد البحرية الكمبودية والاستعداد لتدريبات التنين الذهبي، وذكر المتحدث أن السفن الصينية كانت تختبر القاعدة التي تبنيها الصين لكمبوديا، نافيًا أن تتمركز قوات صينية في القاعدة.يُذكر أن مناورات التنين الذهبي الأولى أُجريت في عام 2016، وفي أوائل عام 2017، ألغت كمبوديا مناورة مشتركة مماثلة «أنجكور سينتينل» والتي كانت تُعقد على مدى السنوات السبع السابقة مع القوات الأمريكية.