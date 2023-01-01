شاهد... ابنة حميد الشاعرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

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صورة الخبر: شاهد... ابنة حميد الشاعرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها
شاهد... ابنة حميد الشاعرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

هنأ النجم حميد الشاعري، ابنته «نبيلة» بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر لها صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلق «الشاعري»، على الصورة الذي نشرها لابنته «نبيلة»، بمناسبة عيد ميلادها، حيث قال: «كل سنة وأنتي نبيلة وطيبة يا نبيلة يا حبيبتي».

وانهالت التعليقات على «الشاعري»، لتهنئته بعيد ميلاد ابنته، مؤكدين أنها تتمتع بقدر عالي من الجمال، حيث قالت إحدى نشطاء «السوشيال ميديا» للمطرب الكبير: «ماشاء الله نبيلة زي القمر.. ربنا يفرحك بيها دائمًا»، فيما قال أخر: «ما شاء الله يا أسطورة.. ربنا يبارك فيها».

كان المطرب حميد الشاعري طرح أغنية «I Will Survive»، للمطربة العالمية جلوريا جينور، بصوت ابنته «نبيلة»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

صورة الخبر: شاهد... ابنة حميد الشاعرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

المصدر: الدستور

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