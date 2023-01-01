شاهد... ابنة حميد الشاعرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

هنأ النجم حميد الشاعري، ابنته «نبيلة» بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر لها صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وعلق «الشاعري»، على الصورة الذي نشرها لابنته «نبيلة»، بمناسبة عيد ميلادها، حيث قال: «كل سنة وأنتي نبيلة وطيبة يا نبيلة يا حبيبتي».
وانهالت التعليقات على «الشاعري»، لتهنئته بعيد ميلاد ابنته، مؤكدين أنها تتمتع بقدر عالي من الجمال، حيث قالت إحدى نشطاء «السوشيال ميديا» للمطرب الكبير: «ماشاء الله نبيلة زي القمر.. ربنا يفرحك بيها دائمًا»، فيما قال أخر: «ما شاء الله يا أسطورة.. ربنا يبارك فيها».
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