شاهد أحدث سيارة إيطالية بأقوى موتور..تعمل بـ نفايات البلاستيك..

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تستعيد شركة Bertone الإيطالية، المشهورة بتصاميمها الأيقونية، بريقها من جديد من خلال الكشف عن سيارتها الخارقة GB110.



أعلنت الشركة عن هذا النموذج لأول مرة في أواخر عام 2022، وقد أثارت الكثير من التساؤلات وقتها بسبب بعض ادعاءاتها الجريئة.



من بين هذه الادعاءات أن السيارة تعمل بوقود اصطناعي مصنوع من النفايات البلاستيكية وتولد قوة مذهلة تصل إلى 1100 حصان.

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ومع ظهورها الأخير في موناكو، كشفت بيرتون عن تفاصيل تقنية جديدة تؤكد جدية هذا المشروع.المحرك والأداء في سيارة بيرتون الجديدةتحت غطاء محرك GB110، نجد محركًا مذهلاً بسعة 5.2 لتر V-10، مزود بشاحن توربيني مزدوج يولد قوة تصل إلى 1124 حصانًا وعزم دوران يبلغ 811 رطلًا-قدم.يُنقل هذا العزم إلى العجلات الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض مكون من سبع سرعات.وتأتي السيارة مزودة بعجلات متدرجة مقاس 21 بوصة في الأمام و22 بوصة في الخلف، مع مكابح من الكربون والسيراميك تضمن أداء كبح فائق.رغم عدم إفصاح بيرتوني عن المركبة الأصلية المستخدمة في تطوير GB110، إلا أن مواصفات المحرك تتوافق بشكل كبير مع تلك المستخدمة في سيارات Audi R8 وLamborghini Huracan.كما أن التصميم الخارجي للسيارة، وخاصة الأبواب والمرايا والسقف، يشير بقوة إلى أن Lamborghini Huracan كانت نقطة البداية لهذا النموذج الخارق.الأداء الفائقما يجعل GB110 استثنائية حقًا هو أداؤها المذهل. تزعم بيرتوني أن السيارة قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 217 ميلاً في الساعة، وهو إنجاز يتجاوز قدرة Lamborghini Huracan.بالإضافة إلى ذلك، تستطيع GB110 التسارع من الثبات إلى 186 ميلاً في الساعة خلال 12.9 ثانية فقط، وهذا يرجع جزئيًا إلى وزنها الخفيف البالغ 3137 رطلاً فقط.التكنولوجيا والابتكارمن أبرز ما يميز GB110 هو استخدامها للوقود الاصطناعي المصنوع من النفايات البلاستيكية، مما يعكس التزام بيرتوني بالابتكار والاستدامة.هذا النوع من الوقود لا يساهم فقط في تقليل البصمة الكربونية للسيارة ولكنه يقدم أيضًا حلاً مبتكرًا للتعامل مع النفايات البلاستيكية.بظهور GB110، تثبت بيرتوني أنها لا تزال في طليعة الابتكار في عالم السيارات الخارقة.بتصميمها المستقبلي وأدائها الخارق، جنبًا إلى جنب مع استخدامها للوقود الاصطناعي، تقدم GB110 رؤية جريئة لمستقبل السيارات الرياضية الفائقة.ومع هذا النموذج، تعيد بيرتوني تأكيد مكانتها كواحدة من أهم الأسماء في تاريخ تصميم السيارات.