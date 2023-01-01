شاهد «Figure 02».. روبوت بشري بقدرات ذكاء صناعي مضاعفة

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كشفت شركة Figure، إحدى الشركات الناشئة في وادي السيليكون، الستار عن روبوتها البشري الجديد Figure 02، الذي يتميز بتقنيات ذكاء صناعي متقدمة.

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والروبوت الجديد يعتمد على منصة NVIDIA Omniverse ، ووحدات معالجة الرسوميات NVIDIA GPUs لإنجاز المهام بشكل كامل ومستقل.ويضم الروبوت Figure 02 أيدٍ قادرة على التعامل مع المهام الدقيقة، وست كاميرات RGB، ونماذج ذكاء صناعي للتصور تم تدريبها باستخدام بيانات مصطنعة تم إنشاؤها في Isaac Sim، مما يمكنها من أداء مهام التحميل والتفريغ بدقة عالية، وهو ما يلائم تطبيقات التصنيع الذكي.وقد أجرت شركة Figure مؤخراً اختبارات على Figure 02 في خط الإنتاج لشركة BMW في سبارتانبورغ بولاية كارولاينا الجنوبية، حيث تم استخدامه لجمع البيانات وتدريب حالات الاستخدام.ويأتي هذا النموذج الجديد بعد 10 أشهر فقط من إطلاق النسخة الأولى من الروبوت البشري العام من الشركة.ويمتاز روبوت Figure 02 بإضافة وحدة معالج NVIDIA RTX GPU الثاني، التي تعزز القدرة على معالجة البيانات ثلاث مرات أكثر مقارنةً بالإصدار الأول، مما يجعل الروبوت قادراً على التعامل مع المهام المستقلة في الوقت الحقيقي بشكل أكثر فعالية.وقال بريت أدكوك، الرئيس التنفيذي لشركة Figure: "تقدمنا السريع في مجالات الصوت والرؤية والمهارة وقوة الحوسبة يقرّبنا من تحقيق هدفنا في تقديم روبوتات بشرية تسهم في سد نقص العمالة في العديد من الصناعات".وتسعى الشركة إلى تسويق روبوتاتها الصناعية لمعالجة نقص العمالة، وتخطط أيضاً لإنتاج نسخ مخصصة للمستهلكين.وتأسست الشركة في عام 2022، وهي تتعاون مع OpenAI لتطوير نماذج ذكاء صناعي مخصصة على وحدات معالجة NVIDIA H100، مما يعزز قدرات الروبوتات في المحادثات.وفي تصريح له، قال ديبو تالّا، نائب الرئيس لقسم الروبوتات والحوسبة الطرفية في NVIDIA: "تطوير الروبوتات البشرية يتطلب دمج ثلاث تقنيات حاسوبية: NVIDIA DGX لتدريب الذكاء الصناعي، NVIDIA Omniverse لمحاكاة البيانات، وNVIDIA Jetson داخل الروبوت". وأضاف: "الشركات الرائدة مثل Figure تستفيد من تقنيات NVIDIA لتعزيز الابتكار في مجال الروبوتات البشرية".