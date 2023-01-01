شاهد:شريف مدكور لم يغير رأيه عن المواقع الإباحية

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شاهد:شريف مدكور لم يغير رأيه عن المواقع الإباحية

أكد الإعلامي شريف مدكور أنه لم يغير رأيه الذي صرح به في السابق حول المواقع الإباحية.

وكانت مقدمة برنامج "أنا وأنا" على شاشة ON Ent، سمر يسري، عرضت أثناء استضافته بالبرنامج مقاطع من حوار سابق له معها، في برنامج "سمر والرجال"، عبر فيها عن آرائه في المواقع الإباحية، وقال إنه دخلها عندما كان صغيرا، وآراء أخرى حول رفضه زواج الرجل على زوجته، وإباحة الإجهاض للمرأة المغتصبة.

وحكى شريف مدكور موقفا تعرض له أثناء محاصرة حركة تابعة لحازم صلاح أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامي بعد تلك الحلقة، عندما استوقفه شخص لديه لحية كبيرة، واستنكر ما قاله عن المواقع الإباحية. شاهد كيف تصرف شريف مدكور في الفيديو.

المصدر: في الفن

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