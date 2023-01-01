شاهد..سيارة كورفيت موديل 1962 تغسل لأول مرة منذ 30 عامًا..



كورفيت كورفيت

تطورت سيارة شيفروليه كورفيت كثيرًا منذ إطلاق الجيل الأول منها في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.



اليوم، تُعتبر الكورفيت رمزًا للسيارات الرياضية الفاخرة، لكنها لم تكن دائمًا كذلك فالجيل الأول من الكورفيت، على الرغم من بداياته المتواضعة، أصبح أيقونة كلاسيكية تُحظى بالاحترام والاعتزاز.



يُظهر لنا المثال أعلاه واحدة من هذه السيارات الكلاسيكية، التي تم إهمالها لفترة طويلة، ولكنها الآن تستعيد بريقها بفضل عملية تنظيف شاملة.

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استعادة بريق سيارة قديمةهذه الكورفيت، التي ظلت مركونة لمدة 30 عامًا، كانت قد أمضت 20 عامًا في حظيرة و10 أعوام أخرى في مستودع.على الرغم من طول مدة الإهمال، كانت السيارة محظوظة بتلقيها رعاية جيدة قبل أن يتم تخزينها.فتا تراكم الغبار وفضلات المخلوقات عليها، إلا أن حالتها العامة كانت أفضل بكثير من المتوقع.حالة السيارة قبل التنظيفعند فحص السيارة قبل بدء التنظيف، وجد أن المقاعد لا تزال في حالة ممتازة دون أي تمزقات، ولم يكن هناك أي ضرر خارجي كبير يُذكر. إلا أن فضلات الفئران كانت تغطي السيارة بالكامل، من أسفل المقاعد إلى حجرة المحرك وحتى صندوق السيارة. وقد اتخذت المخلوقات الصغيرة من السيارة مسكناً لها، حيث جمعت الحطام في كل زاوية وركن، مما خلق فوضى كبيرة داخل السيارة.بعد عملية التنظيف الشاملة، تحولت المقاعد الملطخة من اللون الرمادي الداكن إلى الأسود النظيف، ما أعاد لها رونقها الأصلي.كانت السجادة تمثل تحديًا بسبب دعامتها الإسفنجية والألياف السميكة التي احتجزت الكثير من الحطام، ولكنها بدت نقية بعد تنظيفها بشكل جيد.أما الطلاء الخارجي، فقد استعاد لمعانه بفضل العناية الدقيقة.يظهر عداد المسافات في السيارة 11,282 ميلاً فقط، يشير ملصق من عام 1987 إلى أن السيارة قطعت مسافة 10,985 ميلاً في ذلك الوقت، أي قبل عامين تقريبًا من وضعها جانبًا. تعكس حالة السيارة هذه الأميال المنخفضة، حيث تبدو المقاعد جديدة، والطلاء لا يزال يلمع، والمقصورة الداخلية تُشعر وكأنها مكان لطيف لقضاء فترة ما بعد الظهيرة بمجرد تنظيفها بالكامل.هذه الكورفيت الكلاسيكية هي مثال رائع على الجمال الدائم للسيارات الأيقونية التي تستحق العناية والتقدير. بفضل عملية التنظيف الدقيقة، استعادت هذه السيارة الرياضية بريقها وتألقها الأصلي، وهي الآن جاهزة لتكون جزءًا من مغامرات جديدة، تمامًا كما كانت في أيامها الأولى.