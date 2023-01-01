شانجان تقدم A05 "فيس ليفت" الجديدة كليًا ..

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يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجدة في عالم السيارات، بعد أن كشف النقاب عن النسخة A05 NIVO، وهي سلسلة جديدة أطلقتها شانجان باسم تشيوان، وتعتبر هي نسخة مطورة في جيلها الثاني حيث كشفت شانجان من قبل عن الجيل الأول من تلك النسخة وتحديدًا في أكتوبر 2023 الماضي.

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شانجان تقدم سيارة A05 "فيس ليفت"تأتي السيارة A05 بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان، وواجهة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية.تعتمد السيارة الجديدة A05 على نفس الأبعاد الخارجية والتي قدرت بـ 4.785 مم للطول، و1.840 مم للعرض الكلي، وبإرتفاع يبلغ 1.460 مم، بينما دعمت بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2.765 مم، مع وجود عواكس ضوئية خلفية.زودت السيارة A05 الجديدة بمحرك هجين سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 97 حصان بالاضافة إلى محرك كهربائي يمكنه ضخ قوة قدرها 212 حصان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 185 كيلومتر في الساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.وتستخدم السيارة في موديلها الحالي محرك بقوة 109 حصان و143 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران سعة 1500 سي سي، بالاضافة إلى خيار اخر يتضمن محرك كهربائي بقوة تتراوح بين 188 و212 حصان وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 330 نيوتن متر.وتحتوي السيارة A05 على حزمة من التجهيزات تتضمن كاميرات متابعة مع إمكانية اختيار نظام ثلاثي الكاميرات، بالاضافة إلى وجود فتحة سقف، ورادار للمتابعة، حساسات حركة أمامية وخلفية، إلى جانب تجهيزات داخلية عبر حزمة من وسائل الرفاهية والتحكم مع عناصر الحماية والأمان أيضا.