شانجان الصينية تكشف عن "CS75 PLUS" الجديدة بقوة 189 حصانا..

شانجان CS75 PLUS شانجان CS75 PLUS

كشفت شانجان الصينية رسميًا عن الجيل الرابع من نسختها CS75 PLUS، والتي تأتي بإطلالة "فيس ليفت"، حيث تمتعت بمظهر عصري إلى جانب التصميم الرياضي الشهير، عن فئة الكروس أوفر المدمجة SUV، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات والتقنيات المطورة.

القدرات الفنية لسيارة شانجان CS75 PLUSدعمت السيارة شانجان CS75 PLUS بمحرك "تيربو" سعة 1500 CC، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 189 حصانا و310 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات طراز AISIN.تجهيزات سيارة شانجان CS75 PLUSتضم شانجان CS75 PLUS شاشة عدادات LCD، وشاشة اخرى تتوسط قمرة القيادة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط تعمل باللمس وعدد من التطبيقات والأدوات، إلى جانب شاشة إضافية للمقعد الأمامي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومكيف هواء أوتوماتيكي الأداء.زودت سيارة شانجان CS75 PLUS بقصورة أنيقة حيث تضم مقاعد أمامية تدعم خاصية التدليك والتدفئة والتبريد، إلى جانب خاصية تحديد الحارة المرورية، مستشعرات حركة وركن، ووسائد هوائية للحماية، زجاج كهربائية وتحكم بالمرايات أيضا، كاميرا للمتابعة.تصميم السيارة شانجان CS75 PLUSتأتي السيارة شانجان CS75 PLUS ببعض التغيرات للتصميم الخارجي، حيث وصلت أبعاد الطول الكلي إلى 4.770 مم، وتغير أيضا طول قاعدة العجلات من 2.710 مم إلى 2.800 مم، وجاءت بعرض كلي قدر بـ 1.910 مم، و1.695 مم للإرتفاع.حصلت شانجان CS75 PLUS على واجهة عصرية تتضمن الشبكات الأمامية، مع منظومة إضاءة بتقنية LED LIGHT مقسمة إلى 4 مقاطع عرضية، بالإضافة إلى جنوط رياضية المظهر، إشارات ضوئية ناحية المرايات، وأقطاب ثائية نحيفة على جانبي السقف.