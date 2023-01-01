شاشة ألعاب جديدة من Alinware لتقديم تجربة لعب استثنائية

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كشفت شركة Alienware التابعة لدل تكنولوجيز، عن شاشة الألعاب الجديدة بدقة 4K مقاس 27 بوصة (AW2725QF)، لتعزز تجربة اللعب ومعدل التحديث ودقة الصورة. يمكنكم الآن الاستمتاع بأفضل شاشة تقدم وضعين: وضع يتميز بدقة ممتازة 4K (3840x2160) 180 هرتز الأصلية للألعاب المثيرة بصريًا، ووضع يتميز بسرعة فائقة للصورة FHD (1920x1080) 360 هرتز الأصلية للألعاب التنافسية المليئة بالحركة والإثارة. صُممت شاشة AW2725QF من أجل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب، وهي الشاشة الأفضل لأي لعبة.

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تأتي الشاشة مزودة بوضعان مميزان: ويمكن للاعبين التنقل بين الوضعين بسلاسة بضغطة زر:يأتي الوضع الأول بدقة @180Hz 4K حيث يبرز أدق التفاصيل بمعدل 163 بكسل لكل بوصة، ويناسب الألعاب المثيرة بصريًا، مثل ألعاب تقمص الأدوار والمغامرات.كما يأتي الوضع الثاني بدقة FHD بمعدل 360 هرتز لوضوح الحركة والسرعة، وهو مثالي لألعاب الحركة السريعة.تقنية الدقة المزدوجةتقدم تقنية الدقة المزدوجة في شاشة AW2725QF حرية الاختيار بين وضع 4K بمعدل 180 هرتز، أو وضع FHD بمعدل 360 هرتز.عندما تتحول الشاشة من وضع 4K إلى وضع FHD، يتم دمج أربع وحدات بكسل في وحدة واحدة، مما يمكن معدل التحديث من التضاعف ليصل إلى 360 هرتز. تتيح هذه التقنية للاعبين الاختيار بين معدل تحديث أعلى أو دقة أعلى، وذلك حسب تفضيلاتهم في الألعاب.الأداء والميزاتتأتي الشاشة مزودة بألوان استثنائية: توفر شاشة AW2725QF صورًا واقعية بفضل تغطية الألوان DCI-P3 95% ودقة Delta E<2، مما يجعلها رائعة للألعاب أو الأعمال التي تعتمد على دقة الألوان في وضع Creator Mode. كما تأتي مزودة بشهادة Dolby Vision وVESA DisplayHDR 600. كما تأتي مزودة بتقنية ComfortView Plus المعتمدة من TUV، لتمكين اللاعبين من اللعب لفترة أطول دون إرهاق العين، ودون المساس بأداء الألوان.حركة سلسة: يمكنك الآن لعب الألعاب المليئة بالحركة وستظل الحركة سلسة، وبفضل NVIDIA® G-SYNC® Compatible وVESA AdaptiveSync، يمكنك الآن التخلص فعليًا من سوء أداء الشاشة والتلعثم والتأخير لتشغيل ألعاب أكثر سلاسة وانسيابية، وتأتي بوقت استجابة أسرع بمعدل 0.5 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي).التوافق مع وحدات التحكم: رابط المعدل الثابت (FRL): تقنية إشارات قادرة على تحقيق دقة أعلى غير مضغوطة، بما في ذلك 4K بمعدل بمعدل 120 إطارًا في الثانية. بينما معدل التحديث المتغير (VRR) يزيل تقطع الشاشة ويمنحك تجربة لعب سلسة وممتعة. كما تتيح لك امكانية eARC توصيل مكبرات الصوت عالية الدقة، بما في ذلك مكبرات الصوت Dolby Atmos لتخوض تجربة لعب فريدة من نوعها.