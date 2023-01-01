شاحنة فورد الكهربائية تحطم رقمًا قياسيًا عالميًا..بقوة 1400 حصان..

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تستعد شركة فورد لتحقيق رقم قياسي جديد في بطولة Pikes Peak International Hill Climb لهذا العام مع شاحنتها الكهربائية القوية F-150 Lightning SuperTruck.



بعدما حققت إنجازًا مذهلاً العام الماضي في SuperVan 4.2 بفارق 37 ثانية عن الرقم القياسي السابق، تعود فورد هذا العام مع طراز أكثر تطورًا وقوة.





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مواصفات F-150 Lightning SuperTruck1. نظام الدفع الكهربائي:- تستخدم الشاحنة ثلاثة محركات كهربائية من نوع STARD UHP 6-Phase، التي تنتج مجتمعة أكثر من 1400 حصان.- يأتي هذا النظام أقل قوة من SuperVan 4.0، التي كانت تبلغ قوتها 1972 حصانًا، ولكنه يتفوق على SuperVan 4.2.- تستمد الشاحنة طاقتها من بطارية Li-Polymer NMC عالية الأداء.2. التصميم والديناميكية الهوائية:- يتميز تصميم الشاحنة بألوان مموهة باللون الأحمر والأبيض والأزرق، مع تركيز كبير على الديناميكية الهوائية.- يمكن للشاحنة توليد قوة ضاغطة تصل إلى 6000 رطل عند سرعة 150 ميل في الساعة، مما يساهم بشكل كبير في ثباتها وتحقيق أدائها المميز.- تشمل الميزات الديناميكية الهوائية البارزة:- فاصل أمامي ضخم مكون من ثلاث قطع.- جناح خلفي كبير على شكل بجعة.- قنوات ديناميكية حيث كان يجب أن تكون المصابيح الأمامية.- مشتتات جانبية وفتحات في غطاء المحرك.- مشتت خلفي كبير يكشف عن نظام التعليق الداخلي المخصص.3. الإطارات والمكابح:- الشاحنة مزودة بإطارات Pirelli P-Zero، مركبة على عجلات مصنوعة من المغنيسيوم.- خلف هذه العجلات توجد مكابح من الكربون والسيراميك، مما يوفر أداءً فائقًا في التحكم والتوقف.4. التجهيزات الداخلية:- داخل الشاحنة، تم التركيز على الأناقة والأداء مع أرضية خالية من ألياف الكربون.- تم تجهيزها بمقعد سباق وعجلة قيادة رياضية وشاشة صغيرة لعرض المعلومات الأساسية.- تحتوي وحدة التحكم المركزية المؤقتة على صفين من الأزرار التي تتحكم في وظائف السيارة المختلفة.التحدي القادم في Pikes Peakسيتولى السائق المحترف رومان دوماس قيادة الشاحنة، وهو نفس السائق الذي قاد SuperVan 4.2 لتحقيق الرقم القياسي في العام الماضي في الفئة المفتوحة بزمن قدره 8 دقائق و47.682 ثانية.مع زيادة القوة وتحسين الأداء في SuperTruck، تأمل فورد في تسجيل رقم قياسي جديد في تسلق التل، والذي سيقام في 23 يونيو.ومع هذه التحسينات والتجهيزات المتطورة، من المتوقع أن تحقق فورد أداءً استثنائيًا في السباق.هذه الاستعدادات تُظهر التزام فورد بالابتكار في مجال السيارات الكهربائية وأداءها القوي في المنافسات الرياضية.