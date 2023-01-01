سيناريو الحرب المحتملة بين الغرب وروسيا: نظرة من خبير ألماني

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الغرب وروسيا

قال العقيد الألماني المتقاعد رالف تيليه إن أي خيار يتضمن تدخل القوات الغربية في أوكرانيا سوف يؤدي إلى أن يصبح الغرب طرفا في الصراع.

جاء ذلك في تصريحات تيليه لموقع Focus، حيث حذر من أن هذا "سيكون بداية التدخل الغربي المباشر في الصراع، وهو التدخل الذي لا يريده معظم المواطنين الألمان".

وأشار العقيد المتقاعد إلى أن هناك الآن مناقشات حول إمكانية تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية على يد مدربين غربيين مباشرة في أوكرانيا، بالإضافة إلى تزويد حلفاء كييف الأوروبيين بالدفاع الجوي في غرب البلاد. وأضاف أن مثل هذه المبادرات تعني أن الوحدات العسكرية الغربية ستتولى المهام الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما سيدفع نحو حرب عالمية.

وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن الأوروبيين يرون أن الوضع يتغير بسرعة وأنه محفوف بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لهذا يتعمدون تصعيد التوتر.

المصدر: Focus

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