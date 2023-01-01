سيكون Infinix Xpad أول جهاز لوحي للشركة وسيتوفر قريبًا



Infinix Xpad Infinix Xpad

تعمل شركة Infinix على زيادة مبيعاتها كثيرًا مؤخرًا، وتتوسع ببطء إلى المزيد والمزيد من الأسواق، والآن يبدو أنها جاهزة تقريبًا لدخول عالم الأجهزة اللوحية.



تعمل الشركة على أول جهاز لوحي لها، والذي سيحمل اسم Infinix Xpad. تم الكشف عن الاسم من خلال قاعدة بيانات IMEI ويظهر تحت رقم الطراز X1101B.



لسوء الحظ، لا توجد تفاصيل أخرى حول هذا الجهاز حتى الآن، ولكن نتوقع أن يكون جهازًا لوحيًا من الفئة المتوسطة?? بمواصفات رائعة مقابل السعر (على الأرجح بسعر معقول جدًا).