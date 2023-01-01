سيف زاهر يوضح الكواليس والجديد في صفقة بن رمضان

بن رمضان
قال الإعلامي سيف زاهر ، إن هناك عروضا بالجملة لحراس مرمى الأهلي من داخل وخارج مصر ، مثل عروض لحمزة علاء والشناوي ومصطفى شوبير.
وأضاف زاهر من خلال ملعب ON، أن نادي بيراميدز حدد مبلغ 100 مليون لبيع أسامة جلال .
وأكد زاهر أن محمد علي بن رمضان قد اقترب من النادي الأهلي، بعد أن قدم الأحمر عرضه بقيمة 2 مليون و 400 ألف دولار سيتم تقسيط 600 ألف دولار منهم .
وأوضح زاهر ان هناك ثلاث لاعبين محليين يتحدث عنهم الان النادي الأهلي لضمهم في صفوف فريقه الأول خلال الفترة المقبلة.
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