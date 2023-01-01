سيف زاهر يوضح الكواليس والجديد في صفقة بن رمضان



بن رمضان بن رمضان



قال الإعلامي سيف زاهر ، إن هناك عروضا بالجملة لحراس مرمى الأهلي من داخل وخارج مصر ، مثل عروض لحمزة علاء والشناوي ومصطفى شوبير.

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وأضاف زاهر من خلال ملعب ON، أن نادي بيراميدز حدد مبلغ 100 مليون لبيع أسامة جلال .وأكد زاهر أن محمد علي بن رمضان قد اقترب من النادي الأهلي، بعد أن قدم الأحمر عرضه بقيمة 2 مليون و 400 ألف دولار سيتم تقسيط 600 ألف دولار منهم .وأوضح زاهر ان هناك ثلاث لاعبين محليين يتحدث عنهم الان النادي الأهلي لضمهم في صفوف فريقه الأول خلال الفترة المقبلة.