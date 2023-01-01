سيحصل Xiaomi 13 أخيرًا على عدسة تليفوتوغرافي



Xiaomi 13 Xiaomi 13

لم تسمح Xiaomi لجميع هواتفها الذكية بتقديم تكوين للصور يمكن اعتباره متعدد الاستخدامات. حيث، سواء على هاتف Xiaomi Mi 11 أو Xiaomi 12، كان هناك دائمًا مستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، والذي يعتبره الكثيرون الآن "عديم الفائدة".

قد يعجبك أيضا...

لحسن الحظ، اتخذت Xiaomi بالفعل اتجاه آخر مع هاتفها Xiaomi 13 التالي، من خلال تزويده بمستشعر تليفوتوغرافي، حتى الآن مخصص لطرازات Pro.إذا كان تصميم Xiaomi 13 و 13 pro معروفًا بالفعل، فإن المراجع الدقيقة لجميع المستشعرات لا تزال غير معروفة في الوقت الحالي. خلال السنوات القليلة الماضية، يبدو أن Xiaomi تقوم بعمل رائع في احتواء بعض التسريبات، على عكس بعض منافسيها.في كلتا الحالتين، نعلم أن Xiaomi 13 و 13 Pro سيكونان من بين الهواتف الذكية الأولى التي يتم تشغيلها بواسطة شريحة Qualcomm الجديدة Snapdragon 8 Gen 2. أيضًا، في حين أن حجم شاشة Xiaomi 13 يبلغ 6.28 بوصة فقط، فمن المتوقع أن يكون قطر XIAOMI 13 أكبر من 6.36 بوصة. يجب أن يستخدم تعريف 1.5K الجديد (2712 × 1220 بكسل) الذي تم تدشينه في أحدث إصدارات Xiaomi 12T و 12T Pro.