سياره هيونداي i30 N 2025 تحافظ على ناقل الحركة اليدوي وتقدم 280 حصان

وصلت هيونداي i30 N موديل 2025 مستمرة بتقديم ناقل حركة يدوي، وتجربة قيادة رياضية لعشاق الأداء الرياضي في فئة سيارات الهاتشباك.تحافظ هيونداي i30 N 2025 بتقديم أداء مثير وتجربة قيادة مميزة مزودة بمحرك توربو سعة 2.0 لتر 4 سلندر لتنتج i30 N قوة 280 حصان و392 نيوتن متر، ومزودة بناقل حركة يدوي من ست سرعات، ما يوفر للسائقين تجربة قيادة تفاعلية. أيضاً، تتميز السيارة بمجموعة من التحسينات الأداء، بما في ذلك تعليق رياضي، وفرامل عالية الأداء، وقرص تفاضلي محدود الانزلاق بتحكم إلكتروني.
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