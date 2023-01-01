سياره هيونداي i30 N 2025 تحافظ على ناقل الحركة اليدوي وتقدم 280 حصان



هيونداي i30 N 2025 هيونداي i30 N 2025

وصلت هيونداي i30 N موديل 2025 مستمرة بتقديم ناقل حركة يدوي، وتجربة قيادة رياضية لعشاق الأداء الرياضي في فئة سيارات الهاتشباك.

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تحافظ هيونداي i30 N 2025 بتقديم أداء مثير وتجربة قيادة مميزة مزودة بمحرك توربو سعة 2.0 لتر 4 سلندر لتنتج i30 N قوة 280 حصان و392 نيوتن متر، ومزودة بناقل حركة يدوي من ست سرعات، ما يوفر للسائقين تجربة قيادة تفاعلية. أيضاً، تتميز السيارة بمجموعة من التحسينات الأداء، بما في ذلك تعليق رياضي، وفرامل عالية الأداء، وقرص تفاضلي محدود الانزلاق بتحكم إلكتروني.في الداخل، توفر السيارة بعض التغييرات الطفيفة. وتأتي بنفس لوحة العدادات الرقمية مقاس 10.25 بوصة من شقيقتها i30 N سيدان، وتوفر شاشة نظام معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة. قامت هيونداي أيضاً بتحديث المقاعد بتشطيبات الجلد الطبيعي المدبوغ مع توفر مقاعد الكانتارا N الاختيارية. وتوفر السيارة الآن زر NGS الأحمر لتمكين وظيفة “N Grin Shift” من عجلة القيادة.