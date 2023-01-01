سياره هيونداي توسان 2018 مستعملة هاي لاين بهذا السعر



هيونداي توسان 2018 هيونداي توسان 2018

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر على مجموعة متنوعة من طرازات هيونداي، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، وابرزها النسخة الشهيرة توسان.

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انطلقت السيارة هيونداي توسان عبر اجيال متعدد منها اصدارات 2018 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، حيث ظهرت تلك النسخة في سوق السيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها إلى فئة "هاي لاين" كاملة التجهيزات.سعر هيونداي توسان موديل 2018 .. سوق المستعملويرصد موقع "صدى البلد" أسعار السيارات المتنوعة المقدمة في سوق المستعمل، ويبلغ سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2018 بقيمة سعرية قدرها مليون و50 ألف جنيه.مواصفات وتجهيزات هيونداي توسان موديل 2018تجهيزات هذه النسخة فتأتي بنظانم فرامل ABS مانع للانغلاق مع برنامج التوزيع الالكتروني، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، فتحة سقف بانوراما، فرش جلد، مكيف هواء، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، وسائد هوائية للحماية.وزودت السيارة هيونداي توسان 2018 بنظام صوتي ترفيهي، بصمة داخلية وخارجية، مقاعد ذات تحكم كهربائي، جنوط رياضية، شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، ومقود حركة يدعم الكثير من اوامر التحكم "مالتي فانكشن"، باور.وتأتي السيارة هيونداي توسان 2018 بكاميرا خلفية، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائيةمدعومة بإشارات ضوئية، برنامج الثبات الالكتروني ESP، نظام إيموبليزر مانع السرقة، مصابيح ضباب، برنامج متابعة ضغط الاطارات.وتعتمد السيارة هيونداي توسان 2018 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 175 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعتمد السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.