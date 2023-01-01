سياره هافال جوليان برو 2025 تظهر لأول مرة ..



هافال جوليان برو هافال جوليان برو

كشفت شركة هافال الصينية عن طرازها الجديد هافال جوليان برو موديل 2025 ، وتنتمي جوليان برو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم جرئ ، بجانب عدة تجهيزات وتقنيات متطورة لتعزيز الراحة والرفاهية .



- محرك هافال جوليان برو موديل 2025 :



تحصل سيارة هافال جوليان برو موديل 2025 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 148 حصان، ويصل عزم دورانها الي 220 نيوتن/متر .

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- أبعاد هافال جوليان برو موديل 2025 :تأتي سيارة هافال جوليان برو موديل 2025 داخل سوق السيارات بطول 4470 مم، وعرض 1898 مم، وارتفاع 1625 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .- وسائل الأمان بـ هافال جوليان برو موديل 2025 :زودت سيارة هافال جوليان برو موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية ، ومثبت سرعة ذكي، ونظام ثبات إلكتروني، وفرامل للطوارئ ذاتية، ومساعد مانع الانزلاق، ومساعد صعود التلال، ومساعد هبوط المنحدرات، وبها مساعد تحذير الاصطدام الامامي، ومساعد تحذير الاصطدام الخلفي، ونظام لـ مراقبة ضغط الإطارات، وبها مساعد كشف المناطق العمياء، ونظام تحذير مغادرة المسار، ومساعد البقاء في المسار، ونظام المساعدة في الازدحام، ونظام التعرف على اللوحات المرورية، ونظام التحذير من فتح الباب، وبها حساسات ركن، وكاميرا رؤية محيطية 360، وكاميرا رؤية خلفية.- مواصفات هافال جوليان برو موديل 2025 :تمتلك سيارة هافال جوليان برو موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، شاشة ترفيه مقاس 12.3 بوصة، وشاشة ترفيه تدعم الاقتران بأنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة ملونة للعدادات، وبها نظام عرض على الزجاج الأمامي، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم، وشاحن لاسلكي للهاتف، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، وإضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية LED، وبه صداد أمامي يحمل مظهر رياضي، وكاميرا أمامية، وفتحة سقف بانوراما، وبها مرايات جانبية كهربائية، وبها إشارات انعطاف مدمجة في المرايات، وكاميرات جانبية على المرايات، وبها جنوط مصنوعة من الألمنيوم .