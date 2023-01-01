سياره "نيسان قشقاي" 2025 بإضافات جديدة في سوق السيارات المصري



نيسان قشقاي نيسان قشقاي

في شهر أبريل الماضي أعلنت شركة "نيسان إيچيبت" عن أحدث قائمة أسعار لموديلات العلامة اليابانية، وفيها كان أول ظهور للسيارة "قشقاي Qashqai" هذا العام ولكن كموديل 2025، ولا يقتصر الأمر على تغيير موديل السنة فقط، ولكن تختلف هذه النسخة في حصولها على شعار الشركة الجديد -بعد أن سبقتها شقيقتها "إكس تريل"- كما حصلت الفئة الثانية على خاصية رصد النقطة العمياء ومنصة شحن لاسلكي للهواتف.



الأسعار والفئات

تنطلق "نيسان قشقاي" 2025 بنفس أسعارها الرسمية المعلنة منذ شهر ديسمبر العام الماضي 2023، ولكن مع اختفاء الفئة الأولى Visia، وبالنسبة لأسعار الفئتين الحاليتين فهما كالتالي:

• الفئة Accenta بسعر 1,406,500 جنيه

• الفئة Accenta (طلاء ثنائي اللون) بسعر 1,411,500 جنيه

• الفئة Tekna بسعر 1,477,500 جنيه

• الفئة Tekna (طلاء ثنائي اللون) بسعر 1,482,500 جنيه



منظومة القوة

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.3 لترًا تيربو قادر على توليد قوة 148 حصان وأقصى عزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك Xtronic، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى 100 كم/س خلال 8.9 ثواني، وتصل سرعتها القصوى إلى 205 كم/س، ويقدر متوسط استهلاك الوقود 6.1 لتر لكل 100 كم. ..

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أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:• 6 وسائد هواء• فرامل مانعة للانغلاق ABS• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD• نظام العزم التفاضلي لتماسك السيارة على الطريق• نظام تحكم ديناميكي في السيارة VDC• مساعد فرامل إلكتروني EBA• نظام تحذير لأحزمة الأمان الأمامية والخلفية• نظام الفرامل المؤقت Auto hold• فرامل يد كهربائية EPB• مثبت سرعةوبالإضافة لما سبق تأتي الفئة الثانية بـمزيد من الأنظمة أولها نظام رصد النقطة العمياء المضاف حديثًا، أما باقي الأنظمة الموجودة من السابق فمنها (نظام تنبيه عند الخروج عن الحارة المرورية، مراقبة ضغط الهواء في الإطاراتTPMS ، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، نظام تنبيه من التصادم الأمامي، فرامل طوارئ، حساسات ضوء ومطر)..وأخيرًا تتفوق الفئة الثالثة بحصولها على (مثبت السرعة الذكي بخاصية حفظ المسافة الآمنة، كشف الأشياء المتحركة عند الركن، كاميرا 360ْ).التجهيزات الخارجية والداخليةيمكن اختيار "قشقاي" من بين 11 لون خارجي، إلى جانب 5 اختيارات متاحة للألوان الثنائية.. وفيما يلي أبرز التجهيزات والاختلافات بين الفئات الثلاثة بالتفصيل:• الفئة الأولى Visia (غير متاحة حاليًا)مصابيح أمامية LED بالكامل، إضاءة نهارية LED، إضاءة خلفية LED، مصابيح ضباب LED، طي مرايا الأبواب كهربائيًا، قضبان سقف، سبويلر خلفي، هوائي بشكل رياضي، جنوط رياضية (مقاس 17 بوصة)، إطار احتياطي.ويتم دخول المقصورة بواسطة مفتاح ذكي، لتحتوي السيارة من الداخل على: زر تشغيل/إيقاف المحرك، فرش المقاعد الأمامية (قماش)، مساند ذراع في الأمام والخلف، فتحات تكييف خلفية، برامج قيادة متعددة، شاشة عدادات مقاس 7 بوصة، شاحن أمامي وشاحن خلفي USB، نظام صوت (4 سماعات).• الفئة الثانية Acentaبالإضافة لما سبق تتمتع الفئة الثانية بوجود شعاع عالي أوتوماتيك، زجاج خلفي داكن للخصوصية، سقف بانوراما زجاجي، وفي الداخل عجلة قيادة جلد، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، مرآة داخلية بتعتيم تلقائي، شاشة لمس مقاس (8 بوصة) للترفيه وعرض البيانات مدعمة بتطبيقات Android Auto و Apple CarPlay للهواتف الذكية.. إلى جانب منصة شحن لاسلكي للهواتف والتي تمت إضافتها في موديل 2025.• الفئة الثالثة Teknaوأخيرًا تتفوق الفئة الثالثة بحصولها على: إضاءة أمامية متكيفة، مرايا الأبواب بخاصية إمالة+خاصية ذاكرة، جنوط رياضية (مقاس 19 بوصة)، خطافات بصندوق الأمتعة.أما في الداخل: فرش المقاعد الأمامية (جلد فاخر)، تحكم كهربائي للمقاعد الأمامية في 8 اتجاهات، خاصية تدفئة+تدليك بالمقاعد الأمامية، خاصية ذاكرة لمقعد السائق+دعم منطقة أسفل الظهر، إضاءة داخلية محيطة..شاشة لمس مقاس (9 بوصة)، توصيل الهاتف بالسيارة لاسلكي Carplay، شاشة للعدادات رقمية بالكامل HD مقاسها 12.3 بوصة، نظام صوت (6 سماعات).