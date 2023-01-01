سياره ميتسوبيشي لانسر مستعملة بـ 200 ألف جنيه



ميتسوبيشي لانسر ميتسوبيشي لانسر

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به الكثير من الطرازات التي يبحث عنها المواطنون ، وجاءت تلك الإصدارات بعدما تراجعت أسعار السيارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك أدي إلى تراجع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالسوق المصري ، بالإضافة إلى أن السوق المصري ينتشر به باقة مميزة من السيارات التي تساعد المواطنين علي الذهاب الي أعمالهم بسهولة بفضل مميزاتها ومن ضمن تلك السيارات ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 .

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- مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 الخارجية :زودت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من الخارج بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة امامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي ، وبها اضاءة امامية ، وإضاءة خلفية ، ومصابيح ضباب امامية ، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، و4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة ، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، وبها 4 جنوط للكاوتش ، وبها سبويلر خلفي ، وبها مساحات زجاج أمامية .- محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 :تحصل سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 200 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .- مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 الداخلية :تحتوي مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 علي مخارج تكيف أمامية ، وتكييف، وراديو، وكاسيت، وبها نظام صوتي مكون من 4 سماعات ، وبها درج أمامي للتخزين، ومساحة تخزين صغيرة أمامي ناقل الحركة، وبها مساحات للتخزين أيضا بالأبواب الجانبية ، وبها عجلة قيادة قياسية ، وبها عدادات للسرعة و الحرارة والوقود ، وبها زجاج يدوي، واضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة امان ، وتم تثبيت أذرعه علي جانبي مقود الحركة للتحكم في عمل المساحات والاضاءة الأمامية .- سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 في سوق المستعمل :تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .