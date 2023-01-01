سياره مستعملة "فبريكا" موديل 2017 بـ 260 ألف جنيه .. تفاصيل

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يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة من الطرازات المتنوعة سواء من ناحية القدرات الفنية والميكانيكة أو من ناحية الأسعار، أو التصميم الداخلي والخارجي ايضا، بين الهاتشباك والكروس أو والفئة الرياضية، وطرازات السيدان.



وتتصدر النسخة شيري انفي قائمة أرخص السيارات المستعملة في مصر، حيث قدمت محليًا من قبل الصانع الصيني، واشتهرت بسعرها الاقتصادي وقت طرحها، بالاضافة إلى إنتمائها لفئة السيدان العائلية حيث تتسع لـ 5 أفراد إلى جانب سعة تخزين خلفية مناسبة.



زودت السيارة شيري انفي موديل 2017 بعدد من التجهيزات الداخلية ابرزها مكيف هواء يدوي ساخن وبارد، بالاضافة إلى نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات ومدخل USB، عجلة قيادة باور ستيرنج، ريموت تحكم، قفل مركزي للابواب.

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تعتمد السيارة شيري انفي موديل 2017 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 109 حصان و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4500 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي 5 غيار "مانيوال"، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.تضم السيارة شيري انفي موديل 2017 مقود حركة قابل للتعديل، جنوط 15 بوصة، مقاعد خلفية قابلة للطي، نظام مانع السرقة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى وجود مصابيح ضباب أمامية، وحساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، احزمة أمان، منفذ طاقة داخلي.سعر السيارة شيري انفي موديل 2017ظهرت السيارة شيري انفي موديل 2017 للبيع في سوق المستعمل بحالة الفبريكا من الداخل، بالاضافة إلى مفهوم الفبريكا من الخارج عدا بعض الاجزاء، بسعر يبلغ 265 ألف جنيه.