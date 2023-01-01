سياره مستعملة "فبريكا" موديل 2017 بـ 260 ألف جنيه .. تفاصيل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة من الطرازات المتنوعة سواء من ناحية القدرات الفنية والميكانيكة أو من ناحية الأسعار، أو التصميم الداخلي والخارجي ايضا، بين الهاتشباك والكروس أو والفئة الرياضية، وطرازات السيدان.
وتتصدر النسخة شيري انفي قائمة أرخص السيارات المستعملة في مصر، حيث قدمت محليًا من قبل الصانع الصيني، واشتهرت بسعرها الاقتصادي وقت طرحها، بالاضافة إلى إنتمائها لفئة السيدان العائلية حيث تتسع لـ 5 أفراد إلى جانب سعة تخزين خلفية مناسبة.
زودت السيارة شيري انفي موديل 2017 بعدد من التجهيزات الداخلية ابرزها مكيف هواء يدوي ساخن وبارد، بالاضافة إلى نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات ومدخل USB، عجلة قيادة باور ستيرنج، ريموت تحكم، قفل مركزي للابواب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!