سياره مازدا فاميلي أوتوماتيك سعرها 150 ألف جنيه



ازدا فاميلي أوتوماتيك ازدا فاميلي أوتوماتيك

سوق السيارات المصري للمستعمل يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين، وذلك لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم علي التنقل والذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة، بالإضافة إلى أن سوق السيارات المصري يتواجد به عدد كبير من الإصدارات التي تم توافرها بعد تراجع قيمة السيارات نتيجة استقرار سوق السيارات المصري.

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- مواصفات مازدا فاميلي موديل 1998 الخارجية :تمتلك سيارة مازدا فاميلي موديل 1998 من الخارج مظهر أنيق بفضل امتلاكها لإضاءة أمامية، واضاءة خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتمتلك إشارات امامية تم تثبيتها علي مقدمة السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية باللون الأسود، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجة لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة مازدا، وتم تثبيت شعار شركة مازدا علي الحقيبة الخلفية .- محرك مازدا فاميلي موديل 1998 :تحصل سيارة مازدا فاميلي موديل 1998 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 200 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الفضي، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .- مواصفات مازدا فاميلي موديل 1998 من الداخل :تحتوي مقصورة مازدا فاميلي موديل 1998 من الداخل علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكيف، ومخارج تكيف أمامية، وبها راديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبها درج أمامي للتخزين، وزجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، ومساحة تخزين صغيرة امام ناقل الحركة، وبها عجلة قيادة قياسية، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان .- سعر مازدا فاميلي موديل 1998 :تباع سيارة مازدا فاميلي موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .