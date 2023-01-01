سياره لينك اند كو 05 ستاندرد 2024 تظهر لأول مرة



لينك اند كو 05 ستاندرد لينك اند كو 05 ستاندرد

ظهرة سيارة لينك اند كو 05 ستاندرد موديل 2024 الجديدة ، وتنتمي كو 05 ستاندرد لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم عصري وجديد .





- أبعاد لينك اند كو 05 ستاندرد موديل 2024 :



تأتي سيارة لينك اند كو 05 ستاندرد الـ SUV موديل 2024 بطول 4.6 متر ، وبها قاعدة عجلات بطول 2,734 مم.

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- محرك لينك اند كو 05 ستاندرد موديل 2024 :تستمد سيارة لينك اند كو 05 ستاندرد موديل 2024 قوتها من محرك سعة 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 254 حصانا، ويصل عزم دورانها الى 350 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، مكونة من 8 سرعات ، وتعمل بنظام الدفع الكلي ، وتصل سرعتها القصوى الى 230 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الى 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية .- أنظمة السلامة بـ لينك اند كو 05 ستاندرد موديل 2024:زودت سيارة لينك اند كو 05 ستاندرد الـ SUV موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها ، مجموعة أنظمة الثبات الإلكتروني، ونظاما المساعدة على الصعود والنزول من المرتفعات، ونظام نشط لمقاومة الانقلاب، وتشمل عدة وضعيات قيادة منها الاقتصادي والرياضي والراحة والطرق الوعرة، ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ومثبت سرعة متكيف مع تحذير من الاصطدام الأمامي، وبها مكابح طوارئ ذاتية مع التعرف على المشاة، ونظام مساعد قيادة في الازدحام المروري، ومساعد القيادة على الطرق السريعة مع قراءة إشارات المرور، وتحذير الخروج عن المسار مع مساعد البقاء في المسار، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء، وبها نظام لـ تنبيه حركة المرور الخلفية عند ركن السيارة ، وحساسات خلفية، وكاميرات 360 درجة للمساعدة في الركن.- مواصفات لينك اند كو 05 ستاندرد موديل 2024 :تحتوي سيارة لينك اند كو 05 ستاندرد الـ SUV موديل 2024 علي العديد من المميزات من ضمنها، مصابيح خارجية LED، وإضاءة أمامية تدعم التعديل والتشغيل والإيقاف التلقائي، وبها مرايا جانبية كهربائية ، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة. وباب شنطة خلفي كهربائي، وبها مقاعد بتصميم رياضي بكسوة من الجلد الطبيعي، ومقعد سائق يدعم التعديل الكهربائي بـ 8 وضعيات، ومقعد راكب أمامي يدوي في 6 وضعيات، ومقاعد أمامية تدعم التدفئة، وبها شاحن لاسلكي، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة داخلية محيطية .بالإضافة الى ان سيارة لينك اند كو 05 ستاندرد الـ SUV موديل 2024 تمتلك أيضا، مكيف هواء أوتوماتيك وبها تحكم ثنائي المناطق ، وفتحة مكيف خلفية، ونظام جودة هواء AQS مع تنقية الهواء وفلتر PM.2.5، وبها شاشة مقاس 12.7 بوصة باللمس لنظام المعلومات والترفيه، وتدعم الربط اللاسلكي بالهاتف عن طريق آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام صوتي مكون من 9 سماعات، وشاشة سائق رقمية مقاس 12.3 بوصة عالية الدقة.