سياره لامبورجيني فينينو رودستر بقوة 750 حصان



لامبورجيني لامبورجيني

ظهرة سيارة لامبورجيني فينينو رودستر ، وذلك خلال عرضها للبيع في مزاد علني علي الانترنت ، وتعتبر سيارة فينينو رودستر الجديدة هي رقم 2 من أصل 9 سيارات لامبورجيني فينينو رودستر ، وتنتمي فينينو رودستر لفئة السيارات الكوبيه .



- محرك لامبورجيني فينينو رودستر :



تحصل سيارة لامبورجيني فينينو رودستر علي قوتها من محرك 12 سلندر سعه 6500 سي سي وتنتج قوة 750 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.9 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 355 كم/ساعة .

قد يعجبك أيضا...

- مواصفات لامبورجيني فينينو رودستر :تظهر سيارة لامبورجيني فينينو رودستر بتصميم خارجي أسود غير لامع ، وبها ألياف كربون مكشوفة ، وخطوط، ولمسات باللون الأخضر الليموني ، وجناح كبير ، ويوجد بها جلد أخضر ليموني في جميع أنحاء المقصورة الداخلية ومنها المقاعد وعجلة القيادة ولوحة القيادة والكونسول الوسطي .سيارة فينينو كانت أول السيارات الخاصة التي أنتجت خلال عصر صناعة طراز افينتادور ، كشفت شركة لامبورجيني سابقاً عن سيارة فينينو رودستر وظهرة وهي على متن حاملة طائرات بحرية إيطالية كافور عام 2023 ، ولم يصل إلى مرحلة الإنتاج الا 9 سيارات رودستر مكشوفة السقف و 4 سيارات كوبيه .تم بيع سيارة فينينو رودستر مؤخراً مقابل 6 ملايين دولار أمريكي ، أي ما يعادل 22,5 مليون ريال سعودي في مزاد علني على الانترنت بعد أن بقيت لمدة عامين في وكالة في دبي .وظلت هذه المدة في وكالة في دبي لانهم كانوا يطلبون مبلغ 9,5 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 35 مليون ريال سعودي في ذلك الوقت ، وبالتالي ذلك يجعلها أغلى سيارة في العالم تم بيعها عبر الانترنت .وتفوقت سيارة فينينو رودستر على سيارة خارقة أخرى تم بيعها من قبل SBX عام 2022 ، وهي سيارة فيراري لافيراري ابيرتا موديل 2017 ، والتي تم بيعها بـ 5,36 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 20.100 مليون ريال سعودي .الجدير بالذكر ان سيارة لامبورجيني فينينو رودستر كانت مملوكة في السابق لأحد أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية ، ولم يتم قيادتها إلا مسافة 1.778 كم حتي الانً .