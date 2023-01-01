سياره لامبورجيني فينينو رودستر بقوة 750 حصان

لامبورجيني
ظهرة سيارة لامبورجيني فينينو رودستر ، وذلك خلال عرضها للبيع في مزاد علني علي الانترنت ، وتعتبر سيارة فينينو رودستر الجديدة هي رقم 2 من أصل 9 سيارات لامبورجيني فينينو رودستر ، وتنتمي فينينو رودستر لفئة السيارات الكوبيه .
- محرك لامبورجيني فينينو رودستر :
تحصل سيارة لامبورجيني فينينو رودستر علي قوتها من محرك 12 سلندر سعه 6500 سي سي وتنتج قوة 750 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.9 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 355 كم/ساعة .
- مواصفات لامبورجيني فينينو رودستر :
تظهر سيارة لامبورجيني فينينو رودستر بتصميم خارجي أسود غير لامع ، وبها ألياف كربون مكشوفة ، وخطوط، ولمسات باللون الأخضر الليموني ، وجناح كبير ، ويوجد بها جلد أخضر ليموني في جميع أنحاء المقصورة الداخلية ومنها المقاعد وعجلة القيادة ولوحة القيادة والكونسول الوسطي .
سيارة فينينو كانت أول السيارات الخاصة التي أنتجت خلال عصر صناعة طراز افينتادور ، كشفت شركة لامبورجيني سابقاً عن سيارة فينينو رودستر وظهرة وهي على متن حاملة طائرات بحرية إيطالية كافور عام 2023 ، ولم يصل إلى مرحلة الإنتاج الا 9 سيارات رودستر مكشوفة السقف و 4 سيارات كوبيه .
تم بيع سيارة فينينو رودستر مؤخراً مقابل 6 ملايين دولار أمريكي ، أي ما يعادل 22,5 مليون ريال سعودي في مزاد علني على الانترنت بعد أن بقيت لمدة عامين في وكالة في دبي .
وظلت هذه المدة في وكالة في دبي لانهم كانوا يطلبون مبلغ 9,5 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 35 مليون ريال سعودي في ذلك الوقت ، وبالتالي ذلك يجعلها أغلى سيارة في العالم تم بيعها عبر الانترنت .
وتفوقت سيارة فينينو رودستر على سيارة خارقة أخرى تم بيعها من قبل SBX عام 2022 ، وهي سيارة فيراري لافيراري ابيرتا موديل 2017 ، والتي تم بيعها بـ 5,36 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 20.100 مليون ريال سعودي .
الجدير بالذكر ان سيارة لامبورجيني فينينو رودستر كانت مملوكة في السابق لأحد أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية ، ولم يتم قيادتها إلا مسافة 1.778 كم حتي الانً .
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