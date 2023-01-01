سياره كيا سبورتاج TOP LINE "كسر زيرو" 2023 .. بهذا السعر



كيا سبورتاج TOP LINE كيا سبورتاج TOP LINE

تعد السيارة كيا سبورتاج واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي انطلقت في مصر، والتي تعزز من تواجدها بقوة داخل سوق السيارات المستعملة بإختلاف فئاتها وموديلاتها، إلى جانب الحالة الفنية أيضا ومنها "كسر الزيرو".

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القدرات الفنية للسيارة كيا سبورتاج 2023 "كسر الزيرو"زودت السيارة كيا سبورتاج 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، وقوة إجمالية قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.تصميم وأبعاد سيارة كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو"قدمت السيارة كيا سبورتاج 2023 التي نتحدث عنها بشبكة أمامية كبيرة الحجم ومتعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى مصابيح حادة الشكل، وجنوط رياضية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4515 مم، و1865 للعرض الكلي، و1650 مم للإرتفاع، مع 170 مم للخلوص الأرضي.تجهيزات سيارة كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" TOPLINEتضم السيارة كيا سبورتاج 2023 مثبت سرعة، إنذار، قفل مركزي، ريموت تحكم، كاميرا خلفية، فتحة سقف، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية "ضم"، مكيف هواء "أوتوماتيك"، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، مدخل USB و AUX.زودت ايضا السيارة كيا سبورتاج 2023 بزجاج خلفي مظلل، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق، نظام إيموبليزر، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم.ظهرت السيارة كيا سبورتاج 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة تحت حالة "كسر الزيرو" بسعر يبلغ 2 مليون جنيه عن فئة TOPLINE.