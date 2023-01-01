سياره فيات 500 مستعملة سعرها 80 ألف جنيه

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سوق السيارات المصرى يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنون وتساعدهم علي التنقل والذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة، وذلك بفضل ما تحمله تلك السيارات من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات فيات 500 موديل 1997، وتنتمي 500 لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين .

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- مواصفات فيات 500 موديل 1997 الخارجية :تظهر سيارة فيات 500 موديل 1997 من الخارج بتصميم مميز وأنيق، وذلك بفضل امتلاكها لـ، اضاءة امامية، واضاءة خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة فيات علي مقدمة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي باللون الأسود، وبها مرايات جانبية باللون الأسود، وبها مقابض أبواب أمامية باللون الأسود، وبها مساحة زجاج خلفية، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف هيكل السيارة لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .- محرك فيات 500 موديل 1997 :تحصل سيارة فيات 500 موديل 1997 علي قوتها من محرك سعة 900 سى سى، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 450 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية، وتعرض للبيع باللون الرمادي.- مواصفات فيات 500 موديل 1997 الداخلية :زودت مقصورة سيارة فيات 500 موديل 1997 بالعديد من المميزات من ضمنها، راديو، وكاسيت، وبها نظام صوتي مكون من سامعتين بالأبواب الأمامية، وبها مخارج تهوية أمامية، وبها مساحات تخزين بالأبواب الأمامية، وبها مساحة تخزين امام ناقل الحركة، وبها عجلة قيادة قياسية، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، وتم تثبيت أزرعه علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المساحات والاضاءة الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب الجانبية بسهولة من الداخل .- سعر فيات 500 موديل 1997 في سوق المستعمل :تباع سيارة فيات 500 موديل 1997 داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .