سياره فيات سيينا مستعملة بـ 100 ألف جنيه



فيات سيينا فيات سيينا

تحتوى سوق السيارات المصرية للمستعمل على العديد من إصدارات السيارات التى يبحث عنها المواطنون لتساعدهم على التنقل والذهاب إلى أعمالهم بعيدا عن استخدام المواصلات العامة التى تسبب التعب والارهاق بسبب الزحام، وتتوافر كافة فئات السيارات داخل السوق من أجل تلبية جميع رغبات المواطنين ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع فيات سيينا موديل 2000 .

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- مواصفات فيات سيينا موديل 2000 الخارجيةوتظهر سيارة فيات سيينا موديل 2000 من الخارج بشكل عصرى يتماشى مع تصميمات السيارات الحديثة بفضل احتوائها على، مصابيح امامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار شركة فيات على مقدمة السيارة، بها مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وصدادات أمامية وخلفية بنفس لون السيارة، وبها إشارات تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وتم تثبيت شعار فيات على حقيبة السيارة الخلفية .- محرك فيات سيينا موديل 2000متصل بسيارة فيات سيينا موديل 2000 ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 170 كم/ساعة، وبها دهانات خارجية، وتعرض للبيع باللون الأزرق .- مواصفات فيات سيينا موديل 2000 الداخليةتمتلك مقصورة سيارة فيات سيينا موديل 2000 العديد من المميزات من ضمنها، مخارج تكيف أمامية، وتكيف، وبها درج أمامي للتخزين، وبها مساحات إضافية أيضا بالأبواب للتخزين، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائى، ومقابض أبواب داخلية لسهولة الفتح والغلق من الداخل، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها على جانبى مقود الحركة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات .- سعر فيات سيينا موديل 2000تباع سيارة فيات سيينا موديل 2000 داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .