سياره فورد موستانج Mach-E أصبحت أرخص بكثير.. ما سعرها الآن؟



فورد موستانج Mach-E فورد موستانج Mach-E

شراء سيارة جديدة أصبح أكثر تكلفة هذه الأيام. رغم أن متوسط سعر السيارة الجديدة بدأ في التراجع قليلًا، إلا أنه لا يزال حوالي 45 ألف دولار في يونيو، وهو أعلى بكثير من الأوقات ما قبل جائحة كورونا.







توجه إلى السيارات الكهربائية

ومن الملحوظ ومؤخرًا أن إحدى أرخص الطرق للحصول على سيارة جديدة هي التحول إلى السيارات الكهربائية.

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تقدم العديد من شركات صناعة السيارات صفقات تأجير وتمويل مغرية على سياراتها الكهربائية في أمريكا بسبب الطلب العالمي غير المتكافئ.تهدف هذه الصفقات إلى الحفاظ على زخم المبيعات أثناء بناء خطط طويلة الأجل لتلك السيارات.وقد كشفت فورد عن صفقة إيجار جديدة لمدة 24 شهرًا في أمريكا لجميع طرازات Mustang Mach-E، بما في ذلك طرازات 2024 وما تبقى من طرازات 2023 بنسبة 0%.تشمل هذه العروض أيضًا طراز Mustang Mach-E Rally الجديد، الذي حقق درجات عالية في الاختبارات.مزايا خاصة للسيارات الكهربائيةمددت العديد من شركات صناعة السيارات صفقات الإيجار لتشمل خيارات السيارات الكهربائية، نظرًا لأن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة.يخشى بعض العملاء من أن تصبح سياراتهم "عتيقة" في غضون بضع سنوات وقد يرغبون في الترقية بسرعة.الآن بعد أن أصبحت سيارات فورد الكهربائية قادرة على استخدام محول للوصول إلى شبكة Tesla Supercharger، فقد اكتسبت ميزة إضافية لا يتمتع بها المنافسون.مبيعات Mach-E ارتفعت بنحو 60% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل فورد الآن ثاني أفضل شركة مصنعة للسيارات الكهربائية مبيعًا في الولايات المتحدة بعد Tesla.ومع ذلك، كانت مبيعات السيارات الكهربائية لشركة فورد في ارتفاع وانخفاض، وقد قامت شركة صناعة السيارات منذ ذلك الحين بتعديل الإنتاج بما يتماشى مع طلب العملاء.