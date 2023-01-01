سياره سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بهذه الأسعار



سيتروين سي إليزيه سيتروين سي إليزيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة.



وكان ذلك بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، اما الان وبعد تراجع قيمة الاوفر برايس ، وزاد إقبال المواطنين علي اقبال شراء السيارات الجديدة موديل 2024 .



- مواصفات سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :

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تحتوي سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 علي العديد من المميزات من ضمنها ، أنظمة منع انغلاق الفرامل ABS ، ونظام توزيع قوة الفرملة EBD، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن ، وكاميرا .بالإضافة الي ان سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تمتلك أيضا ، بلوتوث، ونظام صوتي ، وتكييف هواء ، ويمكن ضبط ارتفاع كرسي السائق، وبها جنوط مقاس 16 بوصة، وبها شاشة وسطية مقاس 7 بوصة ، وبها نظام أبل كاربلاي، وبها نظام أندرويد أوتو، ومثبت سرعة.- محرك سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :تحتاج سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر .- أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بالسوق المصري بسعر جديد يصل إلي 890 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بالسوق المصري بسعر جديد يصل إلي 960 ألف جنيه .