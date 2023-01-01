سياره سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بهذه الأسعار

آخر الأخبارأخبار السيارات › سياره سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بهذه الأسعار

صورة الخبر: سيتروين سي إليزيه
سيتروين سي إليزيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة.

وكان ذلك بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، اما الان وبعد تراجع قيمة الاوفر برايس ، وزاد إقبال المواطنين علي اقبال شراء السيارات الجديدة موديل 2024 .

- مواصفات سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :

تحتوي سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 علي العديد من المميزات من ضمنها ، أنظمة منع انغلاق الفرامل ABS ، ونظام توزيع قوة الفرملة EBD، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن ، وكاميرا .

بالإضافة الي ان سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تمتلك أيضا ، بلوتوث، ونظام صوتي ، وتكييف هواء ، ويمكن ضبط ارتفاع كرسي السائق، وبها جنوط مقاس 16 بوصة، وبها شاشة وسطية مقاس 7 بوصة ، وبها نظام أبل كاربلاي، وبها نظام أندرويد أوتو، ومثبت سرعة.

- محرك سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :
تحتاج سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر .

- أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :
الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بالسوق المصري بسعر جديد يصل إلي 890 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بالسوق المصري بسعر جديد يصل إلي 960 ألف جنيه .

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سياره سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بهذه الأسعار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89170

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم