سياره سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بهذه الأسعار

سيتروين سي إليزيه
يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة.
وكان ذلك بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، اما الان وبعد تراجع قيمة الاوفر برايس ، وزاد إقبال المواطنين علي اقبال شراء السيارات الجديدة موديل 2024 .
- مواصفات سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :
تحتوي سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 علي العديد من المميزات من ضمنها ، أنظمة منع انغلاق الفرامل ABS ، ونظام توزيع قوة الفرملة EBD، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن ، وكاميرا .
بالإضافة الي ان سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تمتلك أيضا ، بلوتوث، ونظام صوتي ، وتكييف هواء ، ويمكن ضبط ارتفاع كرسي السائق، وبها جنوط مقاس 16 بوصة، وبها شاشة وسطية مقاس 7 بوصة ، وبها نظام أبل كاربلاي، وبها نظام أندرويد أوتو، ومثبت سرعة.
- محرك سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :
تحتاج سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر .
- أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :
الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بالسوق المصري بسعر جديد يصل إلي 890 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بالسوق المصري بسعر جديد يصل إلي 960 ألف جنيه .
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