سياره سيات إبيزا مستعملة سعرها 150 ألف جنيه



سيات إبيزا سيات إبيزا

سوق السيارات المصري للمستعمل يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها جميع المواطنين لتساعدهم علي التنقل والذهاب إلى أعمالهم بسهولة، بالإضافة إلى ان السوق المصري للمستعمل توافره به مختلف فئات السيارات بعد تراجع أسعار السيارات نتيجة استقرار سوق السيارات المصري ، مما ادي الي زيادة اقبال المواطنين علي شراء السيارات المستعملة من ضمنها سيات إبيزا موديل 1994 .

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- مواصفات سيات إبيزا موديل 1994 الخارجية :تظهر سيارة سيات إبيزا موديل 1994 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، اضاءة امامية، واضاءة خلفية، وبها مصابيح ضباب امامية، وشبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة سيات، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحة زجاج خلفية، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الامامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .- محرك سيات إبيزا موديل 1994 :تحصل سيارة سيات إبيزا موديل 1994 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 1000 كم/ساعة، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .- مواصفات سيات إبيزا موديل 1994 الداخلية :زودت سيارة سيات إبيزا موديل 1994 من الداخل بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها راديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبها تكيف، ومخارج تكيف أمامية، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها درج تخزين أمامي، وبها عجلة قيادة، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها اذرعه تم تثبيتها بجانب عجلة القيادة للتحكم في المساحات، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة ، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان .- سعر سيات إبيزا موديل 1994 بالسوق المصري :تباع سيارة سيات إبيزا موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .