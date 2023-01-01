سياره زوتى اكسبلوجن 4×4 مستعملة بـ 150 ألف جنيه



زوتى اكسبلوجن 4×4 زوتى اكسبلوجن 4×4

تضم سوق السيارات المصرية باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنون لتساعدهم على التنقل والذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة بفضل ما تمتلكه من مميزات.

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وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك أدى أيضا إلى انخفاض أسعار الإصدارات المستعملة بالسوق المصرية، ومن ضمن تلك السيارات زوتى اكسبلوجن موديل 2007.مواصفات زوتى اكسبلوجن موديل 2007 الخارجية:تظهر سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007 من الخارج بتصميم مميز بفضل احتوائها على إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة زوتي، وبها مصابيح ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، و4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت إشارات صغيرة على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات أمامية وخلفية.محرك زوتى اكسبلوجن موديل 2007تحصل سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007 على قوتها من محرك سعة 1300 سيسي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 140 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأسود، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية.مواصفات زوتى اكسبلوجن موديل 2007 الداخليةزودت سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007 بالعديد من المميزات من ضمنها: فرش مقاعد من الجلد، وراديو، وكاسيت، وبها 4 سماعات بالأبواب الجانبية، وبها مخارج تهوية أمامية، وتكييف، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الجانبية، وبها عجلة قيادة قياسية، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، وتم تثبيت أذرعة على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المساحات والإضاءة، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحة تخزين إضافية صغيرة أمام ناقل الحركة.سعر زوتى اكسبلوجن موديل 2007 في سوق المستعملتباع سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.