سياره رولز رويس سبيكتر بتعديلات منصوري.. شاهد



رولز رويس سبيكتر رولز رويس سبيكتر

كشفت شركة رولز رويس عن طرازها الكهربائي الجديد المعدل من قبل شركة منصوري لتعديل السيارات والتي يطلق عليها اسم رولز رويس سبيكتر، وتنتمى لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين.

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- محرك رولز رويس سبيكترتحصل سيارة رولز رويس سبيكتر على قوتها من محركين كهربائيين، وتنتج قوة 577 حصان، ويصل عزم دوران سبيكتر إلى 900 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة فى 4.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.رولز رويس سبيكتر بتعديلات منصوريويمكن لسيارة رولز رويس سبيكتر قطع مسافة تصل إلى 530 كم/ساعة، ويتم شحن بطارية سيارة سبيكتر من 10% إلى 80% فى مدة قدرها 34 دقيقة.- مواصفات رولز رويس سبيكترتظهر سيارة رولز رويس سبيكتر باللون الأسود، وبها بعض اللمسات باللون البرتقالي، وبها جنوط معدلة، وبها سقف من النجوم المزيفة التي تشتهر بها سيارات رولز رويس، وبها كسوة باللون الأوف وايت ولمسة برتقالية مميزة.- سعر رولز رويس سبيكترتباع سيارة رولز رويس سبيكتر المعدلة بسعر مليون و585 ألف ريال سعودي.- تاريخ رولز رويس سبيكتررولز رويس واحدة من أكثر السيارات رفاهية، وأغلاها سعرا، وأقربها لأبناء الطبقة الأرستقراطية التي اهتمت بهذه النوعية من السيارات الإنجليزية الفخمة منذ أيامها الأولى، حيث كانت هذه السيارة منذ عام 1946 تجمع يدويا في موقعها التاريخي في “كرو” شمال إنجلترا.وفي عام 1931 اتحدت رولز رويس مع بنتلي، بالإضافة إلى أن الشركة البافارية الألمانية بي إم دبليو هي الشركة الأم لـ رولز رويس .رولز رويس سبيكتر بتعديلات منصوريوكان لشركة بي إم دبليو أول تدخل لها في تصميم السيارة الفارهة، وأول بصمة لها “فانتوم”.واشتهرت رولز رويس وانتشرت بشكل ملفت للنظر في العالم العربي؛ لأنها كانت تصنع وتنتج بمواصفات خاصة للملوك والرؤساء، وكثير منها ذهب إلى صفوة المجتمع العربي.وتمتلك شركة رولز رويس مصنعا لصناعة المحركات التوربينية وخصوصا محركات الطائرات.